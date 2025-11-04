Kalmegi Storm: फिलीपींस में कालमेगी तूफान का कहर, 26 मौतों से मचा हाहाकार, बाढ़ से तबाह हुए कई इलाके

Typhoon Kalmaegi storm: फिलीपींस में कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) ने बुरी तरह कहर बरपाया है। देश के नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने बताया कि इस तूफान से मध्य फिलीपींस के कई इलाके भयानक बाढ़ (Philippines Floods) की चपेट में आने से 26 लोगोंं की मौत (Death Toll 26) हो गई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से कई घर डूब गए (Cebu Province Disaster) और हजारों लोगों को सुरक्षित जगह भागना पड़ा। यह तूफान फिलीपींस पर एक और दर्दनाक वार साबित हो रहा है, जहां हर साल 20 से ज्यादा तूफान देश को झकझोर देते हैं। नागरिक सुरक्षा उप प्रशासक राफेलिटो एलेजांद्रो ने एक इंटरव्यू में बताया कि ज्यादातर मौतें डूबने से हुई हैं। उन्होंने फोन पर बताया, "हमारे डेटा से पता चलता है कि पीड़ितों में से अधिकतर बाढ़ के पानी में बह गए।" खासकर सेबू प्रांत में 21 मौतें दर्ज की गई हैं, जहां कई कस्बे पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बचाव दल अभी भी फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीचड़ भरी बाढ़ से राहत कार्य मुश्किल बन गए हैं।