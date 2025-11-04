Patrika LogoSwitch to English

Kalmegi Storm: फिलीपींस में कालमेगी तूफान का कहर, 26 मौतों से मचा हाहाकार, बाढ़ से तबाह हुए कई इलाके

Typhoon Kalmaegi storm: फिलीपींस में तूफान कालमेगी से मध्य इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे 26 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर इलाके डूब गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 04, 2025

Typhoon Kalmaegi

फिलीपींस में कालमेगी तूफान से तबाही मची। (फोटो: वॉशिंगटन पोस्ट.)

Typhoon Kalmaegi storm: फिलीपींस में कालमेगी तूफान (Typhoon Kalmaegi) ने बुरी तरह कहर बरपाया है। देश के नागरिक सुरक्षा कार्यालय ने बताया कि इस तूफान से मध्य फिलीपींस के कई इलाके भयानक बाढ़ (Philippines Floods) की चपेट में आने से 26 लोगोंं की मौत (Death Toll 26) हो गई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से कई घर डूब गए (Cebu Province Disaster) और हजारों लोगों को सुरक्षित जगह भागना पड़ा। यह तूफान फिलीपींस पर एक और दर्दनाक वार साबित हो रहा है, जहां हर साल 20 से ज्यादा तूफान देश को झकझोर देते हैं। नागरिक सुरक्षा उप प्रशासक राफेलिटो एलेजांद्रो ने एक इंटरव्यू में बताया कि ज्यादातर मौतें डूबने से हुई हैं। उन्होंने फोन पर बताया, "हमारे डेटा से पता चलता है कि पीड़ितों में से अधिकतर बाढ़ के पानी में बह गए।" खासकर सेबू प्रांत में 21 मौतें दर्ज की गई हैं, जहां कई कस्बे पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बचाव दल अभी भी फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीचड़ भरी बाढ़ से राहत कार्य मुश्किल बन गए हैं।

कई इलाकों को नुकसान पहुंचा

तूफान कालमेगी ने मध्य फिलीपींस के सेबू सिटी और आसपास के इलाकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वीडियो फुटेज में कारें, ट्रक और यहां तक कि बड़े शिपिंग कंटेनर पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलीपींस रेड क्रॉस की टीमों ने घुटनों तक पानी भरे रास्तों पर नावों से फंसे निवासियों को निकाला। ईस्टर्न समर प्रांत में तेज हवाओं ने 300 से ज्यादा झोंपड़ियां उड़ा दीं, लेकिन वहां कोई मौत नहीं हुई। मेयर अन्नालिजा गोंजालेज क्वान ने बताया, "हमारे यहां बाढ़ नहीं आई, लेकिन हवाएं तेज थीं। हम इससे उबर लेंगे, हमने इससे बड़े संकट देखे हैं।"

फिलीपींस के लिए लगातार आने वाली आपदाओं की कड़ी

यह तूफान फिलीपींस के लिए लगातार आने वाली आपदाओं की कड़ी का हिस्सा है। सितंबर में सुपर रागासा तूफान ने उत्तरी लुजोन में 10 लोगों की जान ली थी, जबकि हाल ही में आए भूकंप ने दर्जनों को प्रभावित किया। मौसम विभाग पगासा ने चेतावनी दी कि तूफान से 3 मीटर ऊंची स्टॉर्म सरज बन सकती है, जो तटीय इलाकों को खतरे में डाल रही है। फिलहाल तूफान पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और गुरुवार रात वियतनाम के केंद्रीय इलाकों में लैंडफॉल कर सकता है, जहां पहले ही बाढ़ से 40 मौतें हो चुकी हैं।

सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया

बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज हैं। सरकार ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, लेकिन सेबू और लेयते प्रांतों में अभी भी लोग छतों पर फंसे हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला लेयते में अपने घर की ऊपरी मंजिल पर डूब गई, जबकि बोहोल में एक व्यक्ति गिरते हुए पेड़ की चपेट में आ गया। स्थानीय अधिकारी एथेल मिनोजा ने बताया कि सेबू सिटी में दो बच्चों के शव बरामद हुए हैं। फिलीपींस सरकार ने आपदा राहत फंड जारी किया है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से तूफानों की तीव्रता बढ़ रही है, जो देश की कमजोर बुनियादी ढांचे को और चुनौती दे रही है।

एशियाई देशों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी

बहरहाल यह घटना दुनिया को याद दिलाती है कि एशियाई देशों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी जरूरी है। फिलीपींस में 2013 के तूफान हाईयान ने 7,300 से ज्यादा लोगों की जान ली थी, जो कालमेगी का पुराना उदाहरण है। अब राहत टीमें न सिर्फ बचाव कर रही हैं, बल्कि पुनर्निर्माण की योजना भी बना रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही प्रभावित इलाके पटरी पर लौटेंगे।

Updated on:

04 Nov 2025 06:20 pm

Published on:

04 Nov 2025 06:19 pm

