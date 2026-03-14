UAE ने जारी किया Cybersecurity Alert, ‘वाइपर मालवेयर’ से सावधान रहने की दी चेतावनी

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UAE Cyber Security Alert: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने देश में बढ़ते साइबर खतरों के बीच एक नया साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने निवासियों, कंपनियों और संस्थानों को 'वाइपर मालवेयर' नामक खतरनाक सॉफ्टवेयर से सतर्क रहने की सलाह दी है, जो डेटा को स्थायी रूप से नष्ट कर सकता है और पूरे सिस्टम को ठप कर सकता है। यह चेतावनी यूएई की साइबर सुरक्षा परिषद की तरफ से जारी की गई है। परिषद ने कहा कि वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों की संख्या और जटिलता बढ़ रही है, ऐसे में डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, वाइपर मालवेयर अत्यंत विनाशकारी सॉफ्टवेयर है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा को पूरी तरह मिटाना और डिजिटल सेवाओं को बाधित करना होता है। रैनसमवेयर के विपरीत, जिसमें हमलावर फाइलों को एन्क्रिप्ट कर फिरौती मांगते हैं, वाइपर मालवेयर सीधे फाइलों और सिस्टम को नष्ट कर देता है। ऐसे में अगर सुरक्षित बैकअप मौजूद नहीं हो तो डेटा की रिकवरी लगभग असंभव हो सकती है। एक बार किसी डिवाइस या नेटवर्क में घुसने के बाद यह मालवेयर फाइलों को मिटा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है और पूरे नेटवर्क को बंद कर सकता है। गंभीर मामलों में इससे संगठनों की पूरी कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मालवेयर का इस्तेमाल अक्सर साइबर युद्ध, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ या राजनीतिक रूप से प्रेरित साइबर हमलों में किया जाता है।
साइबर सुरक्षा परिषद ने कहा कि यह खतरा केवल संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम उपयोगकर्ता भी इसका शिकार बन सकते हैं। इसलिए डिजिटल ढांचे और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक, दुनिया भर में बढ़ती साइबर गतिविधियों के बीच सरकारें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले उन्नत हमलों को लेकर लगातार चेतावनी दे रही हैं।
जोखिम को कम करने के लिए परिषद ने कुछ बुनियादी साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। इनमें सॉफ्टवेयर और सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करना, संदिग्ध ईमेल या लिंक से बचना, महत्वपूर्ण डेटा का सुरक्षित बैकअप रखना, सुरक्षा कमजोरियों को तुरंत ठीक करना और सिस्टम में किसी भी असामान्य गतिविधि पर नजर रखना शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये साधारण लगने वाले उपाय ही बड़े साइबर हमलों से बचाव की पहली और सबसे अहम सुरक्षा परत होते हैं।
दुनिया भर में साइबर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं और पहले से अधिक जटिल होते जा रहे हैं। यूएई भी साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल कर चुका है। अधिकारियों के अनुसार, देश में हर दिन हजारों साइबर हमलों की कोशिशें होती हैं, जो व्यवसायों से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तक को निशाना बनाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वाइपर जैसे विनाशकारी मालवेयर नए दौर का गंभीर साइबर खतरा हैं। इसलिए अधिकारियों ने लोगों और संस्थानों से अपील की है कि वे साइबर सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता से लें जितनी भौतिक सुरक्षा को, क्योंकि आज अधिकतर सेवाएं और दैनिक गतिविधियां डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हो चुकी हैं।
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