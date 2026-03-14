UAE ने जारी किया Cybersecurity Alert, ‘वाइपर मालवेयर’ से सावधान रहने की दी चेतावनी

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, वाइपर मालवेयर अत्यंत विनाशकारी सॉफ्टवेयर है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा को पूरी तरह मिटाना और डिजिटल सेवाओं को बाधित करना होता है। रैनसमवेयर के विपरीत, जिसमें हमलावर फाइलों को एन्क्रिप्ट कर फिरौती मांगते हैं, वाइपर मालवेयर सीधे फाइलों और सिस्टम को नष्ट कर देता है। ऐसे में अगर सुरक्षित बैकअप मौजूद नहीं हो तो डेटा की रिकवरी लगभग असंभव हो सकती है। एक बार किसी डिवाइस या नेटवर्क में घुसने के बाद यह मालवेयर फाइलों को मिटा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है और पूरे नेटवर्क को बंद कर सकता है। गंभीर मामलों में इससे संगठनों की पूरी कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मालवेयर का इस्तेमाल अक्सर साइबर युद्ध, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ या राजनीतिक रूप से प्रेरित साइबर हमलों में किया जाता है।