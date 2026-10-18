18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

UAE के खोर फक्कान के पास टगबोट पर हमला, दो अज्ञात प्रोजेक्टाइल से पहुंचा नुकसान, एक व्यक्ति घायल

UAE के खोर फक्कान के पास एक टगबोट पर दो अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। UKMTO के अनुसार, जहाज को नुकसान पहुंचा और एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Oct 18, 2026

UAE Ship Attack UKMTO Warning

UAE के पास जहाज पर हमला (फोटो- X@UKMTO)

मिडिल ईस्ट में समुद्री सुरक्षा को लेकर एक और घटना सामने आई है। ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) एजेंसी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खोर फक्कान के पास दक्षिण की ओर जा रही एक टगबोट पर दो अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। घटना में जहाज को नुकसान पहुंचा और एक व्यक्ति को मामूली चोट आई। इसके बावजूद टगबोट ने अपना सफर जारी रखा।

दो अज्ञात वस्तुओं से हुआ हमला, जहाज को पहुंचा नुकसान

ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) के अनुसार, टगबोट पर दो 'अज्ञात वस्तुओं' से हमला किया गया। अचानक हुए इस हमले में टगबोट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत यह रही कि टगबोट अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ती रही। इस घटना में टगबोट पर मौजूद एक व्यक्ति के मामूली रूप से घायल होने की खबर है।

मुकल्ला तट के पास एलएनजी टैंकर पर भी हुई थी फायरिंग

समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने इस घटना से कुछ ही समय पहले एक और चिंताजनक रिपोर्ट साझा की थी। उस रिपोर्ट के अनुसार, यमन के मुकल्ला तट के पास से गुजर रहे एक एलएनजी (LNG) टैंकर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। छोटी नाव में सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने टैंकर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी।

टैंकर के पास पहुंची 7 लोगों वाली नाव, फिर हुई फायरिंग

यमन के अल मुकल्ला तट के पास LNG टैंकर के कप्तान ने ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) एजेंसी को घटना की जानकारी दी। उनके मुताबिक, सात लोगों से भरी एक छोटी नाव टैंकर के करीब पहुंची और उसमें सवार लोगों ने जहाज पर दो गोलियां चलाईं।
UKMTO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि टैंकर के सशस्त्र सुरक्षा दल ने जवाब में दो चेतावनी के फायर किए। इसके बाद छोटी नाव वहां से मुड़कर दूसरी दिशा में चली गई। फिलहाल नाव में मौजूद लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। यह भी साफ नहीं है कि उन्होंने टैंकर पर फायरिंग किस वजह से की।

जहाजों को अलर्ट रहने के निर्देश, संदिग्ध गतिविधि दिखे तो दें सूचना

यमन के तट के पास हुई इस घटना के बाद UKMTO ने समुद्र से गुजरने वाले दूसरे जहाजों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। एजेंसी ने कहा है कि आसपास कोई भी संदिग्ध हलचल नजर आए तो इसकी जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी जाए। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

यमन के तट के पास LNG टैंकर पर हमला, छोटी नाव से चलाई गईं गोलियां, सुरक्षा दल ने की जवाबी फायरिंग

ये भी पढ़ें
LNG tanker

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Oct 2026 12:29 pm

Published on:

18 Oct 2026 11:30 am

Hindi News / World / UAE के खोर फक्कान के पास टगबोट पर हमला, दो अज्ञात प्रोजेक्टाइल से पहुंचा नुकसान, एक व्यक्ति घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Afghanistan Taliban Conflict: पंजशीर में बड़ा घटनाक्रम: तालिबान के खिलाफ सक्रिय कमांडर मिरवाइस खान की मौत का दावा

Mirwais Khan Death
विदेश

यमन के तट के पास LNG टैंकर पर हमला, छोटी नाव से चलाई गईं गोलियां, सुरक्षा दल ने की जवाबी फायरिंग

LNG tanker
विदेश

अमेरिका का साथ देने पर मेक्सिको में पूर्व अटॉर्नी जनरल गिरफ्तार, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला

Arrest
विदेश

यूक्रेन में स्टारलिंक अचानक बंद, इंटरनेट ठप होने के बाद बढ़े विवाद पर अमेरिका ने कहा- व्हाइट हाउस का कोई हाथ नहीं

Russia Ukraine War
विदेश

सऊदी अरब में बड़ा हादसा, नजरान में सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश, दो क्रू मेंबर्स की मौत

Houthis-Saudi Arabia Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.