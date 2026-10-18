UAE के खोर फक्कान के पास टगबोट पर हमला, दो अज्ञात प्रोजेक्टाइल से पहुंचा नुकसान, एक व्यक्ति घायल

यमन के अल मुकल्ला तट के पास LNG टैंकर के कप्तान ने ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) एजेंसी को घटना की जानकारी दी। उनके मुताबिक, सात लोगों से भरी एक छोटी नाव टैंकर के करीब पहुंची और उसमें सवार लोगों ने जहाज पर दो गोलियां चलाईं।

UKMTO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि टैंकर के सशस्त्र सुरक्षा दल ने जवाब में दो चेतावनी के फायर किए। इसके बाद छोटी नाव वहां से मुड़कर दूसरी दिशा में चली गई। फिलहाल नाव में मौजूद लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। यह भी साफ नहीं है कि उन्होंने टैंकर पर फायरिंग किस वजह से की।