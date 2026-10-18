यमन के तट के पास LNG टैंकर पर हमला, छोटी नाव से चलाई गईं गोलियां, सुरक्षा दल ने की जवाबी फायरिंग

यमन के आसपास के समुद्री क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। LNG टैंकर जैसे जहाज प्राकृतिक गैस को तरल रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ऐसे जहाजों के संचालन में बाधा आने से माल की डिलीवरी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में यदि समुद्री मार्गों पर सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं, तो जहाजों के बीमा का खर्च बढ़ने और सामान पहुंचने में देरी होने की आशंका रहती है। इसका असर ऊर्जा की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति और बाजारों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, इस घटना में किसी बड़े नुकसान या टैंकर को हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है।