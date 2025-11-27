इस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देना किया बंद, लंबे वीजा के लिए क्या है नियम

यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों के नियमित वीजा बंद किए। (फोटो: ANI)
UAE Pakistan Visa Ban: संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नियमित वीजा जारी करने पर अनौपचारिक रोक (UAE Pakistan Visa Ban) लगा दी है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने सीनेट की मानवाधिकार समिति को बताया कि यह फैसला खाड़ी देश (Visa Restrictions Gulf) में पाकिस्तानी यात्रियों की ओर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने की बढ़ती चिंता के कारण लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, ऐसा यह जुलाई से ही चल रहा है, जिससे हजारों पाकिस्तानी पर्यटक और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं।
अतिरिक्त आंतरिक सचिव सलमान चौधरी ने समिति को संबोधित करते हुए कहा कि यूएई ने नीले और राजनयिक पासपोर्ट को छोड़ कर बाकी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा रोक लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूएई और सऊदी अरब ने पूर्ण प्रतिबंध से बचने की कोशिश की है, क्योंकि इसे हटाना मुश्किल होता। फिर भी, हाल के महीनों में केवल कुछ ही वीजा मिले हैं, वो भी भारी मशक्कत के बाद मिले। समिति चेयरपर्सन सीनेटर समीना मुमताज जेहरी ने पुष्टि की कि यह रोक उन घटनाओं के बाद लगी, जब पाकिस्तानी पर्यटक यूएई में अवैध कामों में फंसे हुए पाए गए।
ध्यान रहे कि पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने जुलाई में यूएई के अपने समकक्ष से इस मुद्दे पर बात की थी। पिछली 11 जुलाई की बैठक में यूएई के लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन जायद अल नाहयान ने समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन रोक हटाई नहीं। अप्रेल में यूएई राजदूत हमद ओबैद इब्राहिम सलेम अल-जाबी ने कहा था कि वीजा समस्या सुलझ गई है और पाकिस्तानियों को 5 साल का वीजा मिलेगा। लेकिन अब इस्लामाबाद के अधिकारी इस बयान का खंडन कर रहे हैं।
पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि यूएई ने वीजा दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ने पर यह कदम उठाया। जनवरी में सीनेट की ओवरसीज पाकिस्तान कमेटी को भी बताया गया था कि कुछ वीजा अनौपचारिक रूप से बंद हैं। अब यूएई केवल 5 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा ही दे रहा है, जो पर्यटकों और व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।
बहरहाल, पाकिस्तान सरकार इस मुद्दे पर यूएई से लगातार बात कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आपराधिक तत्वों की वजह से निर्दोष पाकिस्तानी प्रभावित हो रहे हैं। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। ( ANI)
