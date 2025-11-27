इस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देना किया बंद, लंबे वीजा के लिए क्या है नियम

अतिरिक्त आंतरिक सचिव सलमान चौधरी ने समिति को संबोधित करते हुए कहा कि यूएई ने नीले और राजनयिक पासपोर्ट को छोड़ कर बाकी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा रोक लगा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूएई और सऊदी अरब ने पूर्ण प्रतिबंध से बचने की कोशिश की है, क्योंकि इसे हटाना मुश्किल होता। फिर भी, हाल के महीनों में केवल कुछ ही वीजा मिले हैं, वो भी भारी मशक्कत के बाद मिले। समिति चेयरपर्सन सीनेटर समीना मुमताज जेहरी ने पुष्टि की कि यह रोक उन घटनाओं के बाद लगी, जब पाकिस्तानी पर्यटक यूएई में अवैध कामों में फंसे हुए पाए गए।