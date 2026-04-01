9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

11 साल की बच्ची से लेकर 16 साल की लड़की तक, ब्रिटेन में पाकिस्तानियों का घिनौना खेल, अब खुला सबसे बड़ा राज

ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के गिरोहों ने 1990 से 2010 तक 11 साल की मासूम लड़कियों को निशाना बनाया। पार्क, बस स्टॉप पर फुसलाकर शराब-ड्रग्स देकर उन्हें फ्लैट्स में ले जाया जाता था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 09, 2026

Afghanistan Pakistan Airstrike

पाकिस्तान का झंडा। (फाइल फोटो- एएनआई)

ब्रिटेन में एक ऐसा काला अध्याय खुला है जिसे पढ़कर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। पाकिस्तानी मूल के कुछ गिरोहों ने 1990 के दशक से लेकर 2010 तक नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया।

ज्यादातर सफेद और सिख समुदाय की लड़कियां रहीं। ये बच्चियां 11 साल की भी नहीं थीं, लेकिन गिरोहों ने उन्हें पार्क, बस स्टॉप और स्कूल के बाहर फुसलाया।

चापलूसी, शराब, ड्रग्स या छोटे-मोटे तोहफे देकर उनका भरोसा जीता। फिर उन्हें फ्लैट्स या टेकअवे में ले जाकर दोस्तों के बीच बांट दिया। बार-बार बलात्कार, धमकियां और मारपीट भी गई।

करीब 200 लोग एक रैली में जुटे

हाल ही में हाउंसलो में सिख समुदाय ने दिखाया कि जब सिस्टम फेल हो जाए तो लोग खुद आगे आ जाते हैं। करीब 200 लोग एक रैली में जुटे और 16 साल की एक लड़की को छुड़ाया।

34 साल का एक पाकिस्तानी मूल का शख्स उसे अगवा करके रखे हुए था। पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो समुदाय ने मोर्चा संभाला। यह घटना पूरे ग्रूमिंग स्कैंडल की तस्वीर साफ करती है।

हाउंसलो में सिखों का साहस

पूरे ब्रिटेन में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां गरीब घरों या अनाथालय की लड़कियों को टारगेट किया गया। गिरोह वाले टैक्सी ड्राइवर, डिलीवरी बॉय या दुकानदार बनकर घूमते थे।

रात में जब नजर कम होती, तब अपना खेल शुरू करते। लड़कियों को धमकाते कि वीडियो वायरल कर देंगे, घर जला देंगे या मार डालेंगे। कई लड़कियों की जिंदगी हमेशा के लिए बिगड़ गई। कुछ गर्भवती हुईं, कुछ को मार दिया गया।

1400 मासूमों की जिंदगी तबाह

सबसे ज्यादा चर्चा रोथरहम की हुई। 1997 से 2013 तक यहां करीब 1400 लड़कियां शिकार बनीं। ज्यादातर अस्थिर परिवारों या केयर होम की। टैक्सी ड्राइवर उनकी दिनचर्या जानते थे और सीधे उन्हें उठा ले जाते।

1991 से रिपोर्ट्स आ रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब ऑपरेशन स्टोववूड चल रहा है। इसमें 1100 से ज्यादा पीड़ितों की पहचान हो चुकी है और 2027 तक ट्रायल चलेंगे।

एक-एक रात में 20-20 हमले

रोचडेल में 2012 में 9 लोगों को सजा मिली। वे प्री-टीन लड़कियों को ट्रैफिक करते थे। एक लड़की पर रात में 20 आदमी तक आते थे। 2025 में फिर 7 लोगों को 174 साल की सजा मिली।

टेलफोर्ड में 1970 के दशक से 1000 तक लड़कियां शिकार हुईं। गरीबी का फायदा उठाया गया। ऑक्सफोर्ड के Operation Bullfinch में 22 लोग दोषी ठहरे। हडर्सफील्ड में 20 लोगों ने 11 साल की उम्र की 120 से ज्यादा लड़कियों पर बलात्कार किए। न्यूकैसल में भी दर्जनों गिरफ्तारियां हुईं।

पुलिस की आंखों के सामने चला गिरोहों का धंधा

ग्रेटर मैनचेस्टर के आंकड़े और भी चौंकाते हैं। ग्रुप चाइल्ड एब्यूज के 52 प्रतिशत मामले एशियाई, मुख्यतः पाकिस्तानी मूल के लोगों के थे।

इतने सालों तक ये सब चलता रहा क्योंकि रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया गया। कंजर्वेटिव सांसद केटी लाम अब नेशनल इंक्वायरी की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि अब पीड़ितों की आवाज सुननी होगी।

नेशनल इंक्वायरी की जरूरत

खालसा वॉक्स की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि समुदायों को अब डेटा, ट्रेनिंग और पीड़ितों की बात माननी होगी। पुलिस को भी अपनी गलतियों से सीखना होगा। पीड़ित अब खुद आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

09 Apr 2026 10:13 pm

Hindi News / World / 11 साल की बच्ची से लेकर 16 साल की लड़की तक, ब्रिटेन में पाकिस्तानियों का घिनौना खेल, अब खुला सबसे बड़ा राज

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तानः PM और सेना प्रमुख को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग, पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश

Shehbaz Sharif
विदेश

‘ट्रिगर पर है हमारी उंगली…’ इजरायल की लेबनान में तबाही पर भड़का ईरान, राष्ट्रपति की खुली चेतावनी, कहा- ‘बातचीत का कोई मतलब नहीं’

Iran President Warning to Israel
विदेश

Israel-Lebanon Conflict: लेबनान में इजरायली हमले पर रूस का आया बड़ा बयान, कहा- पटरी से उतर सकती है वार्ता

sergey lavrov
विदेश

ट्रंप के खुलासे से मची हलचल: ईरान युद्ध में चीन-पाकिस्तान का ‘सीक्रेट प्लान’ बेनकाब

Donald Trump Iran Update
विदेश

‘आतंक का आका है पाकिस्तान, उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं…’ इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले इजरायल का विस्फोटक बयान

Israeli Ambassador Statement on Pakistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.