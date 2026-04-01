11 साल की बच्ची से लेकर 16 साल की लड़की तक, ब्रिटेन में पाकिस्तानियों का घिनौना खेल, अब खुला सबसे बड़ा राज

टेलफोर्ड में 1970 के दशक से 1000 तक लड़कियां शिकार हुईं। गरीबी का फायदा उठाया गया। ऑक्सफोर्ड के Operation Bullfinch में 22 लोग दोषी ठहरे। हडर्सफील्ड में 20 लोगों ने 11 साल की उम्र की 120 से ज्यादा लड़कियों पर बलात्कार किए। न्यूकैसल में भी दर्जनों गिरफ्तारियां हुईं।