कॉफी के चाहने वालों के लिए बुरी खबर, बंद हो रहे हैं स्टारबक्स के ये 10 स्टोर्स

यह बहुराष्ट्रीय कंपनी इस समय कॉस्ट कटिंग (लागत में कटौती) पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कुछ समय पहले यह सामने आया था कि कंपनी की योजना अपने उत्तरी अमेरिकी स्टोर पोर्टफोलियो को 1% तक कम करने की है। इसके अलावा, करीब 900 मुख्यालयों को भी बंद किया जा सकता है। इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने 1100 कॉर्पोरेट पदों को समाप्त किया था। गौरतलब है कि स्टारबक्स की स्थापना 1971 में अमेरिका में हुई थी और अब दुनियाभर में उसकी उपस्थिति है। भारत में स्टारबक्स का टाटा समूह की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर (संयुक्त उद्यम) है।