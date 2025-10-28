Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कॉफी के चाहने वालों के लिए बुरी खबर, बंद हो रहे हैं स्टारबक्स के ये 10 स्टोर्स

स्टारबक्स व्यावसायिक चुनौतियों के कारण ब्रिटेन में अपने 10 स्टोर्स बंद कर रहा है, हालांकि वह 80 नए आउटलेट खोलने की भी योजना बना रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

image

Neeraj Nayyar

Oct 28, 2025

Starbucks

स्टारबक्स (फोटो- एक्स पोस्ट)

स्टारबक्स के कॉफी कद्रदानों के लिए बुरी खबर है। यह ग्लोबल कॉफी हाउस व्यावसायिक चुनौतियों को देखते हुए अपने 10 स्टोर्स बंद करने जा रहा है। कुछ समय पहले, इस अमेरिकी कंपनी ने दुनियाभर में अपने आउटलेट्स की समीक्षा करने के बाद ब्रिटेन के कुछ कॉफी स्टोर्स को बंद करने के संकेत दिए थे। हालांकि, तब कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि कुल कितने स्टोर्स और उनके कर्मचारी प्रभावित होंगे। अब, तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, स्टारबक्स इसी महीने के अंत तक, यानी अगले कुछ दिनों में, यूके के 10 स्टोर्स बंद कर रहा है। ब्रिटेन में स्टारबक्स के पास लगभग 520 कंपनी-स्वामित्व वाले स्टोर्स हैं, जहां 5,600 कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी का कहना है कि उसने उन स्टोर्स को बंद करने का फैसला लिया है जो ग्राहकों को आकर्षित करने में बहुत सफल नहीं रहे हैं। हालांकि, स्टारबक्स यह भी कह रहा है कि वह यूके में 80 नए स्टोर खोलने पर विचार कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि ब्रिटेन उसके लिए एक बड़ा बाजार बना हुआ है।

प्रभावित स्टोर्स की सूची

प्रभावित 10 स्टोर्स में से कुछ पर पहले ही ताला लग चुका है और बाकी जल्द ही बंद हो जाएंगे। बता दें कि, लंदन के हाई रोड स्थित स्टोर को सबसे पहले 3 अक्टूबर को बंद किया गया था। इसके बाद, 16 अक्टूबर को व्हिटली का ब्रुनेल रिटेल पार्क स्थित स्टोर, 19 अक्टूबर को लेटन मिल्स रिटेल पार्क स्टोर, और 20 अक्टूबर को लंदन ब्रिज स्टेशन आउटलेट बंद हो गए। जबकि बल्हम, ग्लासगो एक्सचेंज प्लेस, नॉरफ़ॉक में किंग्स लिन, मसवेल हिल, एबरडीन के होलबर्न जंक्शन, और हॉलैंड पार्क स्थित आउटलेट्स को भी जल्द ही बंद किया जाएगा।

कॉस्ट कटिंग पर फोकस

यह बहुराष्ट्रीय कंपनी इस समय कॉस्ट कटिंग (लागत में कटौती) पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कुछ समय पहले यह सामने आया था कि कंपनी की योजना अपने उत्तरी अमेरिकी स्टोर पोर्टफोलियो को 1% तक कम करने की है। इसके अलावा, करीब 900 मुख्यालयों को भी बंद किया जा सकता है। इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने 1100 कॉर्पोरेट पदों को समाप्त किया था। गौरतलब है कि स्टारबक्स की स्थापना 1971 में अमेरिका में हुई थी और अब दुनियाभर में उसकी उपस्थिति है। भारत में स्टारबक्स का टाटा समूह की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर (संयुक्त उद्यम) है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Oct 2025 10:52 am

Hindi News / World / कॉफी के चाहने वालों के लिए बुरी खबर, बंद हो रहे हैं स्टारबक्स के ये 10 स्टोर्स

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एमेज़ॉन निकालेगा 30,000 लोगों को नौकरी से, 2022 के बाद से सबसे बड़ी छंटनी

Amazon
विदेश

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वॉन्टेड गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

Lawrence Bishnoi gang member Jagdeep aka Jagga arrested
विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की जापानी पीएम ताकाइची से मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ ट्रंप को मिला नोबेल का नामांकन

Donald Trump meets Sanae Takaichi
विदेश

तुर्किए में 6.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके, कई इमारतें ढहीं, घरों से भागे लोग

तुर्किए में महसूस किए गए भूकंप के झटके (फाइल फोटो)
विदेश

1 ट्रिलियन डॉलर का दांव: एलन मस्क छोड़ सकते हैं टेस्ला!

Elon Musk
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.