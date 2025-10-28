कॉफी के चाहने वालों के लिए बुरी खबर, बंद हो रहे हैं स्टारबक्स के ये 10 स्टोर्स

स्टारबक्स (फोटो- एक्स पोस्ट)
स्टारबक्स के कॉफी कद्रदानों के लिए बुरी खबर है। यह ग्लोबल कॉफी हाउस व्यावसायिक चुनौतियों को देखते हुए अपने 10 स्टोर्स बंद करने जा रहा है। कुछ समय पहले, इस अमेरिकी कंपनी ने दुनियाभर में अपने आउटलेट्स की समीक्षा करने के बाद ब्रिटेन के कुछ कॉफी स्टोर्स को बंद करने के संकेत दिए थे। हालांकि, तब कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि कुल कितने स्टोर्स और उनके कर्मचारी प्रभावित होंगे। अब, तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है।
मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार, स्टारबक्स इसी महीने के अंत तक, यानी अगले कुछ दिनों में, यूके के 10 स्टोर्स बंद कर रहा है। ब्रिटेन में स्टारबक्स के पास लगभग 520 कंपनी-स्वामित्व वाले स्टोर्स हैं, जहां 5,600 कर्मचारी कार्यरत हैं। कंपनी का कहना है कि उसने उन स्टोर्स को बंद करने का फैसला लिया है जो ग्राहकों को आकर्षित करने में बहुत सफल नहीं रहे हैं। हालांकि, स्टारबक्स यह भी कह रहा है कि वह यूके में 80 नए स्टोर खोलने पर विचार कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि ब्रिटेन उसके लिए एक बड़ा बाजार बना हुआ है।
प्रभावित 10 स्टोर्स में से कुछ पर पहले ही ताला लग चुका है और बाकी जल्द ही बंद हो जाएंगे। बता दें कि, लंदन के हाई रोड स्थित स्टोर को सबसे पहले 3 अक्टूबर को बंद किया गया था। इसके बाद, 16 अक्टूबर को व्हिटली का ब्रुनेल रिटेल पार्क स्थित स्टोर, 19 अक्टूबर को लेटन मिल्स रिटेल पार्क स्टोर, और 20 अक्टूबर को लंदन ब्रिज स्टेशन आउटलेट बंद हो गए। जबकि बल्हम, ग्लासगो एक्सचेंज प्लेस, नॉरफ़ॉक में किंग्स लिन, मसवेल हिल, एबरडीन के होलबर्न जंक्शन, और हॉलैंड पार्क स्थित आउटलेट्स को भी जल्द ही बंद किया जाएगा।
यह बहुराष्ट्रीय कंपनी इस समय कॉस्ट कटिंग (लागत में कटौती) पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कुछ समय पहले यह सामने आया था कि कंपनी की योजना अपने उत्तरी अमेरिकी स्टोर पोर्टफोलियो को 1% तक कम करने की है। इसके अलावा, करीब 900 मुख्यालयों को भी बंद किया जा सकता है। इस साल की शुरुआत में, कंपनी ने 1100 कॉर्पोरेट पदों को समाप्त किया था। गौरतलब है कि स्टारबक्स की स्थापना 1971 में अमेरिका में हुई थी और अब दुनियाभर में उसकी उपस्थिति है। भारत में स्टारबक्स का टाटा समूह की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ ज्वाइंट वेंचर (संयुक्त उद्यम) है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग