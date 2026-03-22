ईरान युद्ध में नया मोड़, स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज के पास पहुंची परमाणु से चलने वाली खतरनाक ‘पनडुब्बी’, किसने भेजा और क्यों?

साथ ही इस पनडुब्बी में स्पीयरफिश हेवीवेट टॉरपीडो लगे हैं, जो इसे जबरदस्त हमलावर क्षमताएं प्रदान करते हैं। यह समुद्री तैनाती लंदन में बड़े राजनीतिक बदलावों के साथ-साथ हुई है, जहां यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका को ब्रिटिश सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पहुंच देने की मंजूरी दे दी है।