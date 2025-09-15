Patrika LogoSwitch to English

Russia-Ukraine War: रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने दागीं मिसाइल, धुआं-धुआं हुआ इलाका

यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया है। हमले में भारी विस्फोट हुआ और आसपास का इलाका धुएं से भर गया। यह रिफाइनरी रूसी सेना को ईंधन आपूर्ति करती है।  यह हमला यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच तेल आपूर्ति को बाधित करने का एक और प्रयास प्रतीत होता है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूस की कई तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 15, 2025

रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने दागे मिसाइल। (फोटो- IANS)

यूक्रेन ने रविवार देर रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को अपना निशाना बनाया है। रूस के उत्तर-पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित किरिशी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से मिसाइल दागे गए हैं। यूक्रेनी सेना इस बात का दावा किया है। हमले के बाद पूरा इलाका दहल गया। चारों तरफ केवल धुएं का मंजर दिख रहा था।

यूक्रेनी सेना ने आगे कहा कि हमले के बाद किरिशी तेल रिफाइनरी में बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद परिसर में आग लग गई। हालांकि, रूस की तरफ से इस संबंध में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है।

80 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करती है किरिशी तेल रिफाइनरी

किरिशी तेल रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में एक है। इसमें ऑटोमोटिव गैसोलीन, डीजल और फ्लाइट के ईंधन सहित लगभग 80 प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होता है, जो सीधे रूसी सेना को सप्लाई किया जाता है।

रूसी तेल कंपनी सर्गुटनेफ्टेगास द्वारा संचालित यह रिफाइनरी प्रति वर्ष लगभग 17.7 मिलियन मीट्रिक टन (355,000 बैरल प्रतिदिन) कच्चे तेल का उत्पादन करती है और उत्पादन के मामले में रूस की शीर्ष तीन रिफाइनरियों में से एक है।
बार बार रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा यूक्रेन

बता दें कि यूक्रेन बार बार रूस की तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। कुछ हफ्ते पहले भी यूक्रेन ने रूस की अन्य तेल रिफाइनरी पर जोरदार हमले किए थे।

यूक्रेन का कहना था कि इन तेल रिफाइनरी से रूस को आर्थिक रूप से बड़ा फायदा हो रहा है, जिससे वह कीव के खिलाफ युद्ध में और आक्रमता दिखा रहा है। वहीं, जवाब में रूस ने भी पिछले हफ्ते यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था।

यूक्रेन में एकसाथ 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए थे

इसमें रूस ने यूक्रेन में एकसाथ 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे थे। साथ ही, पहली बार यूक्रेन की एक सरकारी इमारत पर हमला किया गया।

यूक्रेनी राजधानी में कई आवासीय इमारतें ड्रोन हमलों के दौरान तबाह हो गईं। इसमें दो लोगों की जान चली गई। कीव में 11 घंटे तक हवाई हमले का सायरन बजता रहा।

इसके बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा था कि कई ड्रोन बेलारूस से यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में घुस आए थे। कीव में मंत्रियों के मंत्रिमंडल भवन को काफी नुकसान हुआ है, हमलों के बाद इसकी ऊपरी मंजिलों में आग लग गई। कई जगहों पर 20 से ज्यादा मकान ढह गए हैं।

