Russia-Ukraine War: रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने दागीं मिसाइल, धुआं-धुआं हुआ इलाका

यूक्रेन ने रविवार देर रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को अपना निशाना बनाया है। रूस के उत्तर-पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित किरिशी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से मिसाइल दागे गए हैं। यूक्रेनी सेना इस बात का दावा किया है। हमले के बाद पूरा इलाका दहल गया। चारों तरफ केवल धुएं का मंजर दिख रहा था।