Ukraine Airstrike: यूक्रेन के रूस पर हमले से ऑयल टर्मिनल में आग लगी, क्रीमिया में तेल की बिक्री रोकी, पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल रहा पेट्रोल

Ukraine's massive attack on Russia : रूस और यूक्रेन में जंग और तेज हो गई है। यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप पर ड्रोन हमला किया,जिससे चार लोगों की मौत हो गई और 28 नागरिक जख्मी हो गए, रूसी-नियुक्त गवर्नर ने यह जानकारी दी। इसके अलावा, रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की है । मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक तेल परिवहन सुविधा पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक यात्री नौका पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक तेल टर्मिनल में आग लग गई। इसके बाद तेल की बिक्री रोक दी गई है। नागरिकों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है।