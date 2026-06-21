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Ukraine Airstrike: यूक्रेन के रूस पर हमले से ऑयल टर्मिनल में आग लगी, क्रीमिया में तेल की बिक्री रोकी, पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल रहा पेट्रोल

Ukraine Airstrike on Russia: यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप पर ड्रोन हमला पर हवाई हमला किया,जिससे चार लोगों की मौत हो गई और 28 नागरिक जख्मी हो गए। वहीं तेल की बिक्री रोक दी गई।

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भारत

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MI Zahir

Jun 21, 2026

Ukraines attack on Russia News

यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त हमला। (फोटो: द वॉशिंगटन पोस्ट )

Ukraine's massive attack on Russia : रूस और यूक्रेन में जंग और तेज हो गई है। यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप पर ड्रोन हमला किया,जिससे चार लोगों की मौत हो गई और 28 नागरिक जख्मी हो गए, रूसी-नियुक्त गवर्नर ने यह जानकारी दी। इसके अलावा, रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की है । मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक तेल परिवहन सुविधा पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक यात्री नौका पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक तेल टर्मिनल में आग लग गई। इसके बाद तेल की बिक्री रोक दी गई है। नागरिकों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है।

अधिकारियों ने क्रीमिया को रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र से जोड़ने वाले पुल पर नौ घंटे से अधिक समय तक यातायात रोक दिया, जिससे 11 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलीं।

यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन हमलों को तेज कर दिया

ध्यान रहे कि यूक्रेन ने हाल ही में क्रीमिया पर ड्रोन हमलों को तेज कर दिया है, जो रूस के काला सागर बेड़े का घर है, प्रायद्वीप के आपूर्ति मार्गों को निशाना बनाते हुए और छुट्टियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही ईंधन संकट को जन्म दे रहा है। क्रीमिया के गवर्नर सर्गेई एक्स्योनोव ने कहा कि प्रायद्वीप भर के ईंधन स्टेशनों ने आम जनता और व्यवसायों को बिक्री निलंबित कर दी है, और आपूर्ति केवल आवश्यक सेवाओं और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों तक ही सीमित है। क्रीमिया को क्रास्नोदार क्षेत्र से अलग करने वाले केर्च जलडमरूमध्य के पार नौका यातायात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

हमले के बाद आम लोगों और कारोबारियों को ईंधन की बिक्री रोक दी

क्रीमिया में रूस की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने यूक्रेन के एक बड़े ड्रोन हमले के बाद आम लोगों और कारोबारियों को ईंधन की बिक्री रोक दी है। अब ईंधन की सप्लाई सिर्फ उन सरकारी एजेंसियों तक ही सीमित कर दी गई है जो जरूरी और सुरक्षा से जुड़ी सेवाएँ देती हैं।

पेट्रोल पंपों पर आम जनता के लिए ईंधन की बिक्री रोकी

यूक्रेन के ड्रोन हमलों में क्षेत्रीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया गया था ,अब रूस के कब्ज़े वाले क्रीमिया में सभी प्राइवेट लोगों और बिजनेस को होने वाली बिक्री रोक दी गई है। मॉस्को के समर्थन वाले क्षेत्रीय गवर्नर सर्गेई अक्स्योनोव ने घोषणा की कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से, पूरे प्रायद्वीप में सभी पेट्रोल स्टेशनों ने आम जनता के लिए ईंधन की बिक्री रोक दी है। अब पेट्रोल को सख्ती से राशन किया जा रहा है और इसे सुरक्षा और ज़रूरी कामकाज के लिए सरकारी एजेंसियों और सरकारी कंपनियों के लिए सुरक्षित रखा गया है।

लॉजिस्टिक्स और केर्च में एक तेल डिपो पर हमले से ये हालात बने

आम ग्राहकों और कॉमर्शियल संस्थाओं के लिए कैश, नॉन-कैश ट्रांजेक्शन और फ्यूल वाउचर अब स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। यह रोक क्रीमिया ब्रिज के दोनों तरफ़ यूक्रेन के ज़बरदस्त हमलों के बाद लगाई गई है, जिसमें क्रास्नोडार क्षेत्र में समुद्री तेल लॉजिस्टिक्स और केर्च में एक तेल डिपो पर हमले शामिल हैं।

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Updated on:

21 Jun 2026 03:47 pm

Published on:

21 Jun 2026 03:31 pm

Hindi News / World / Ukraine Airstrike: यूक्रेन के रूस पर हमले से ऑयल टर्मिनल में आग लगी, क्रीमिया में तेल की बिक्री रोकी, पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल रहा पेट्रोल

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