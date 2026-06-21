क्या वुहान लैब से फैले ​COVID 19 के लिए अकेले फाउसी जिम्मेदार हैं, महामारी फैलने की जांच से चीन कैसे बचा रहा?

China Wuhan Lab COVID-19 and Anthony Fauci : पूरी दुनिया में जिस कोविड फैलने के लिए चीन के वुहान की जिस लैब को जिम्मेदार ठहराया गया है, उस लैब को अमेरिका के 7 राष्ट्रपतियों के प्रमुख चिकित्सा सलाहकार रहे प्रख्यात वैज्ञानिक टॉप वैज्ञानिक एंथनी फाउसी अपनी ही सरकार से छुप कर या यूं कहें कि अपनी ​ही सरकार के नीचे रहते हुए उसे फंडिंग कर रहे थे। इससे अमेरिकी सरकार भी हैरत में है। अब इस सिलसिले में प्रमुख सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा है कि वुहान लैब से फैले ​कोविड के लिए अकेले फाउसी जिम्मेदार नहीं हैं, यह महामारी फैलने की जांच से चीन भी तो साफ तौर पर बचा रहा है। सवाल यह ​है कि आखिर लाखों लोगों की जान जाने के लिए जिम्मेदार होने के बाद भी वह इस जांच से कैसे बचा रहा।