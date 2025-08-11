यूक्रेन ने रूस पर की ड्रोन स्ट्राइक, 1 की मौत और 2 घायल

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 को शुरू हुए युद्ध को 41 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। इस युद्ध पर अभी भी विराम लगने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त को अलास्का (Alaska) में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की आगामी मुलाकात से पहले लोग इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि दोनों की मुलाकात से स्थिति में सुधार हो सकता है और युद्ध भी रुक सकता है। हालांकि इस दौरान युद्ध भी जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने तड़के सुबह रूस पर ड्रोन स्ट्राइक की।