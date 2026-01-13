13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के साथ बिजनेस करने वालों पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ तो बौखला उठा चीन, दे डाली चेतावनी

चीन ने अमेरिका के ईरान पर टैरिफ लगाने के फैसले का विरोध किया है। चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल और बल का इस्तेमाल गलत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 13, 2026

China condemns US,Donald Trump,Nicolas Maduro arrest,China US relations,US military operation,

चीन ने ट्रंप को दी चेतावनी (Photo-IANS)

ईरान के खिलाफ अमेरिका के रवैये पर चीन बौखला उठा है। उसने अमेरिका द्वारा अंधाधुंध टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर आपत्ति जताई है। इसे पूरी तरह से गलत करार दिया है।

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा- चीन लगातार दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल का विरोध करता है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल के इस्तेमाल या धमकी का विरोध करता है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए और ज्यादा करेंगे।

अमेरिका ने तुरंत अपने नागरिकों ईरान से निकलने को कहा

बता दें कि ईरान में भारी प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को वहां से तुरंत निकलने को कहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि साइबर युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध सहित अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इस पर ही चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन ईरान को राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने में उम्मीद और समर्थन करता है।

चीन ने टैरिफ को लेकर क्या कहा?

दूसरी ओर, अमेरिका में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए 25 फीसदी टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना की है। चीन ने कहा कि वह किसी भी गैर-कानूनी एकतरफा प्रतिबंधों और किसी के क्षेत्राधिकार में जबरन दखलंदाजी का विरोध करता है।

प्रवक्ता ने एक्स पर कहा- अंधाधुंध टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ चीन का रुख स्पष्ट है। टैरिफ युद्ध और व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। जबरदस्ती और दबाव से समस्याएं हल नहीं हो सकतीं।

अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा चीन

प्रवक्ता ने आगे कहा- चीन किसी भी गैर-कानूनी एकतरफा प्रतिबंधों और लॉन्ग-आर्म ज्यूरिस्डिक्शन का कड़ा विरोध करता है। वह अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर अमेरिका 25 फीसदी टैरिफ लगा रहा है, यह तुरंत प्रभावी होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

13 Jan 2026 02:31 pm

Hindi News / World / ईरान के साथ बिजनेस करने वालों पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ तो बौखला उठा चीन, दे डाली चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान में तख्तापलट हुआ तो मचेगी तबाही! रूस को लगेगा सबसे बड़ा झटका

Russia-Iran Alliance
विदेश

तुम बहुत हॉट हो... टीचर ने स्टूडेंट से की अश्लील हरकत

Teacher sent nude photos to students
विदेश

26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाएगी ईरान सरकार, खामेनेई विरोधी आंदोलन की यह पहली सजा-ए-मौत

Irfan Sultani
विदेश

इतिहास का सबसे बड़ा सोना चोर निकला ये भारतीय शख्स, 400 किलो सोने को एयरपोर्ट से कर दिया था गायब

विदेश

दिन में हो जाएगी रात...सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण की डेट आई सामने

Total solar eclipse August 2, 2027
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.