ईरान के साथ बिजनेस करने वालों पर ट्रंप ने लगाया टैरिफ तो बौखला उठा चीन, दे डाली चेतावनी

चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को कहा- चीन लगातार दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल का विरोध करता है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल के इस्तेमाल या धमकी का विरोध करता है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता में योगदान देने के लिए और ज्यादा करेंगे।