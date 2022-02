यूक्रेन के राष्ट्रपति का भावुक Video आया सामने, कहा- रूसी सेना के निशाने पर 'पत्नी और बच्चे'

यूक्रेन पर कब्जे के लिए बेताब रूसी सेना लगातार अपना दखल बढ़ा रही है। गुरुवार को शुरू हुई जंग अब तेज होती जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों पर तो रूसी सेना ने कब्जा भी कर लिया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेस्की का भावुक वीडियो सामने आया है।

यूक्रेन पर गुरुवार को शुरू हुए रूसी हमले के बाद देश में तबाही का मंजर आसानी से देखा जा सकता है। शुक्रवार को रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है। ये बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कही है। जेलेंस्की का एक भावुक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी और बच्चों की बात करते हुए बेबस और भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के साथ युद्ध में वे अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जंग में यूरोप के कई देशों ने उनका साथ नहीं दिया है।

