रूस ने किया ड्रोन से हमला, यूक्रेन की सबसे बड़ी नेवी शिप हुई तबाह और नदी में डूबी

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच पिछले 42 महीने से चल रहे युद्ध में अभी तक रूस ने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन को झटके दे रही है और गुरुवार को रूसी सेना ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका दिया। रूस ने यूक्रेन की नेवी की सबसे बड़ी शिप सिम्फेरोपोल (Simferopol) पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले से यूक्रेनी शिप तबाह हो गई और नदी में डूब गई।