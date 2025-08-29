रूस ने किया ड्रोन से हमला, यूक्रेन की सबसे बड़ी नेवी शिप हुई तबाह और नदी में डूबी

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच पिछले 42 महीने से चल रहे युद्ध में अभी तक रूस ने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन को झटके दे रही है और गुरुवार को रूसी सेना ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका दिया। रूस ने यूक्रेन की नेवी की सबसे बड़ी शिप सिम्फेरोपोल (Simferopol) पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले से यूक्रेनी शिप तबाह हो गई और नदी में डूब गई।
रूस ने यूक्रेनी शिप सिम्फेरोपोल पर यूक्रेन के ओडेसा (Odesa) में डेन्यूब (Danube) नदी के डेल्टा में हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह हमला एक समुद्री ड्रोन द्वारा किया गया, जो यूक्रेन की नेवी की किसी शिप को डुबाने वाला पहला सफल ड्रोन अटैक था।
रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार सिम्फेरोपोल एक मध्यम साइज़ की टोही शिप थी, जो रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, रडार, और ऑप्टिकल टोही कार्यों के लिए डिज़ाइन की गई थी। यह शिप 2019 में लॉन्च हुई थी और 2021 में यूक्रेनी नेवी में शामिल हुई थी। रूसी हमले में इसके तबाह होने और नदी में डूबने से यूक्रेनी नेवी को भारी नुकसान हुआ है।
इस हमले में सिम्फेरोपोल शिप के चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी इस हमले की पुष्टि की है। रूस ने दावा किया है कि शिप पूरी तरह डूब गई और वीडियो में भी ऐसा साफ देखा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूस के इस दावे की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की गई है।