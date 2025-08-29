Patrika LogoSwitch to English

रूस ने किया ड्रोन से हमला, यूक्रेन की सबसे बड़ी नेवी शिप हुई तबाह और नदी में डूबी

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूसी सेना लगातार यूक्रेन को झटके दे रही है। अब रूसी सेना ने यूक्रेन को एक और बड़ा झटका दिया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 29, 2025

Ukraine's largest naval ship sunk
Ukraine's largest naval ship sunk (Photo - Video Screenshot)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच पिछले 42 महीने से चल रहे युद्ध में अभी तक रूस ने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन को झटके दे रही है और गुरुवार को रूसी सेना ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका दिया। रूस ने यूक्रेन की नेवी की सबसे बड़ी शिप सिम्फेरोपोल (Simferopol) पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले से यूक्रेनी शिप तबाह हो गई और नदी में डूब गई।

समुद्री ड्रोन से किया हमला

रूस ने यूक्रेनी शिप सिम्फेरोपोल पर यूक्रेन के ओडेसा (Odesa) में डेन्यूब (Danube) नदी के डेल्टा में हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यह हमला एक समुद्री ड्रोन द्वारा किया गया, जो यूक्रेन की नेवी की किसी शिप को डुबाने वाला पहला सफल ड्रोन अटैक था।

यूक्रेनी नेवी को हुआ भारी नुकसान

रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार सिम्फेरोपोल एक मध्यम साइज़ की टोही शिप थी, जो रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, रडार, और ऑप्टिकल टोही कार्यों के लिए डिज़ाइन की गई थी। यह शिप 2019 में लॉन्च हुई थी और 2021 में यूक्रेनी नेवी में शामिल हुई थी। रूसी हमले में इसके तबाह होने और नदी में डूबने से यूक्रेनी नेवी को भारी नुकसान हुआ है।

चालक दल के सदस्य की मौत, कई लोग हुए घायल

इस हमले में सिम्फेरोपोल शिप के चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी इस हमले की पुष्टि की है। रूस ने दावा किया है कि शिप पूरी तरह डूब गई और वीडियो में भी ऐसा साफ देखा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूस के इस दावे की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की गई है।

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

29 Aug 2025 10:42 am

Hindi News / World / रूस ने किया ड्रोन से हमला, यूक्रेन की सबसे बड़ी नेवी शिप हुई तबाह और नदी में डूबी

