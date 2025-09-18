जेलेंस्की ने कहा- बड़े हमलों की तैयारी में मॉस्को, अमेरिका और यूरोपीय देशों से की ये अपील

उनके मुताबिक, हाल के दो हफ्तों में ही रूस ने 3500 से अधिक ड्रोन, 2500 शक्तिशाली ग्लाइड बम और करीब 200 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को भारी जनहानि व सैन्य उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ा है, फिर भी वह डोनबास पर कब्जे के इरादे से पीछे नहीं हट रहा। जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगियों से हथियार, ड्रोन व वित्तीय मदद जारी रखने की अपील की। जेलेंस्की ने रूस के मंसूबों को नाकाम करने और यूक्रेन की रक्षा के लिए इस सहयोग को निर्णायक बताया।