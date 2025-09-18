जेलेंस्की ने कहा- बड़े हमलों की तैयारी में मॉस्को, अमेरिका और यूरोपीय देशों से की ये अपील

Russia Ukraine War: यूक्रेन के रेलवे ठिकानों पर मंगलवार और बुधवार दरमियानी रात रूसी हमलों के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) ने चेतावनी दी है कि मॉस्को (रूस) दो और बड़े आक्रामक अभियानों की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में बीते 24 घंटों में रूसी हमलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हुई और 54 घायल हुए।
जापोरिझिया, डोनेट्स्क और खेरसोन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित बताए गए हैं। इन हमलों में मुख्य रूप से रेलवे ढांचा निशाना बना, जिससे देशभर में 46 से अधिक ट्रेनें देरी से चलीं और कई रूटों पर सेवाएं बाधित हुईं। जेलेंस्की ने ब्रिटिश चैनल स्काई न्यूज से बातचीत में कहा कि इस साल रूस की तीन बड़ी सैन्य कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, पर अब आने वाले दिनों में रूस दो और अभियानों की योजना बना रहा है।
उनके मुताबिक, हाल के दो हफ्तों में ही रूस ने 3500 से अधिक ड्रोन, 2500 शक्तिशाली ग्लाइड बम और करीब 200 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस को भारी जनहानि व सैन्य उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ा है, फिर भी वह डोनबास पर कब्जे के इरादे से पीछे नहीं हट रहा। जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगियों से हथियार, ड्रोन व वित्तीय मदद जारी रखने की अपील की। जेलेंस्की ने रूस के मंसूबों को नाकाम करने और यूक्रेन की रक्षा के लिए इस सहयोग को निर्णायक बताया।
इधर, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भेजने के लिए अपने पहले पैकेज की मंजूरी दे दी है। यह पैकेज जल्द ही कीव को भेजा जा सकता है। इस बार हथियारों की आपूर्ति एक नए वित्तीय समझौते के तहत की जाएगी। इसमें अमेरिका के साथ नाटो के सहयोगी देश भी शामिल हैं।
अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यूक्रेन के लिए पहली बार ‘प्राथमिकता प्राप्त यूक्रेन आवश्यकताओं की सूची’ (PURL) नामक नई प्रणाली का उपयोग किया है। जिसके कारण नाटो के फंड से मेरिकी हथियार भंडार से यूक्रेन को सैन्य सहायता दी जाएगी। अमेरिका इस नए व्यवस्था के तहत यूक्रेन को लगभग 10 अरब डॉलर तक के हथियार यूक्रेन को मुहैया कराने की तैयारी में जुटा है।