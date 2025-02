शेख हसीना का वो एक फैसला…और बांग्लादेश में हो गया तख्तापलट, UN रिपोर्ट में खुलासा- एक-एक दिन का ब्यौरा आया सामने 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

बांग्लादेश की खबरों को कवर करने वाली ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) ने कहा है कि जुलाई के बीच से अगस्त 2024 की शुरुआत तक की हिंसक घटनाओं (Bangladesh Violence) ने शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण (Job Reservation in Bangladesh) में कोटा सिस्टम पर छात्रों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि जब तक ये आदेश आया तब तक शेख हसीना के फैसलों से प्रदर्शनकारियों में और ज्यादा आक्रोश पैदा हो चुका था।