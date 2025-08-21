Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

ग्रीन कार्ड धारकों के लिए अमेरिकी नागरिकता की राह हुई मुश्किल, नया आदेश जारी होने के बाद और कड़े हुए नियम

अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों के लिए नागरिकता प्राप्त करना अब और मुश्किल हो गया है। यूएससीआईएस ने नए आदेश में अधिकारियों को नागरिकता देने से पहले आवेदकों के चरित्र की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है। इससे ग्रीन कार्ड धारकों को नागरिकता पाने में अधिक समय लग सकता है

भारत

Mukul Kumar

Aug 21, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फोटो- IANS

ग्रीन कार्ड धारकों के लिए अमेरिका में नागरिकता की राह और मुश्किल हो गई है। नागरिकता और ग्रीन कार्ड के मामले देखने वाली एजेंसी यूएससीआइएस ने नया आदेश जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि अब अधिकारियों को नागरिकता देने से पहले आवेदकों के अच्छे चरित्र की जांच पहले से ज्यादा गहराई से करनी होगी।

अभी ऐसा है कि ग्रीन कार्ड धारक 3 या 5 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अंग्रेजी और अच्छे नागरिक होने का टेस्ट देना होता है। यह भी साबित करना होता है कि उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है। अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र वोटर लिस्ट पर झूठे दावों को लेकर FIR के बाद CSDS पर एक और एक्शन की तैयारी, आ गया नया अपडेट
राष्ट्रीय
image

अधिकारी अब यह भी जांच करेंगे कि वह व्यक्ति समाज में सकारात्मक योगदान देता है या नहीं। इसमें सामुदायिक सेवा, बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल, पढ़ाई, नौकरी, टैक्स भरना और लंबे समय से अमरीका में रहना- जैसी बातें शामिल हैं।

व्यवहार गलत तो आएगी परेशानी

ऐसे व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी, जो अपराध तो नहीं है लेकिन समाज में गलत माना जाता है। जैसे- बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ना या आक्रामक तरीके से लोगों को परेशान करना। अगर किसी ने गलती की है तो उसका सुधार और सुधार की कोशिश भी ध्यान में रखी जाएगी।

मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना रोकी

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर फिलहाल विराम लगा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, मस्क ने जुलाई में 'अमरीका पार्टी' नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी, जिसने अमरीका की राजनीति में हलचल मचा दी थी लेकिन अब उन्होंने इस योजना को रोक दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्क, रिपब्लिकन नेता जे. डी. वेंस को समर्थन देने की योजना बना रहे हैं, यदि वह डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हैं। मस्क ने पहले कहा था कि जनता नए राजनीतिक दल की चाहत रखती है और वे इसे पूरा करेंगे, लेकिन अब उन्होंने वेंस के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुए रुख बदला है।

ट्रंप से मतभेद, रिपब्लिकनों में चिंता

मस्क ने ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान में सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए थे और उनके प्रशासन के तहत सरकारी खर्च घटाने की पहल का नेतृत्व किया था। लेकिन हाल में दोनों के बीच बिल को लेकर मतभेद सामने आए।

ट्रंप ने तो यहां तक धमकी दी कि मस्क की कंपनियों को मिलने वाली अरबों डॉलर की संघीय सब्सिडी रोक दी जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी को चिंता है कि मस्क और ट्रंप के बीच जारी टकराव उनकी 2026 के मध्यावधि चुनावों में बहुमत बनाए रखने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

21 Aug 2025 07:44 am

Hindi News / World / ग्रीन कार्ड धारकों के लिए अमेरिकी नागरिकता की राह हुई मुश्किल, नया आदेश जारी होने के बाद और कड़े हुए नियम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.