240 मिलियन डॉलर का अमेरिकी ड्रोन खाड़ी में डूबा, ईरान जंग में ट्रंप को बड़ा फटका, 15 दिन में 8900 करोड़ तबाह

इसकी रेंज करीब 13,700 किलोमीटर थी। इसमें 360 डिग्री घूमने वाले सेंसर लगे थे जो एक साथ बहुत बड़े इलाके पर नजर रख सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह आसमान में उड़ता हुआ एक जासूस था जो दुश्मन को भनक लगे बिना हर हरकत रिकॉर्ड करता था। और यह फारस की खाड़ी में गिर गया।