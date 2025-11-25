आसिम मुनीर पर नकेल कसना चाहते हैं अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य! ट्रंप पर दबाव बनाना किया शुरू

जब से पाकिस्तान (Pakistan) ने अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है, तब से दोनों देशों के बीच नज़दीकी बढ़ गई है। गौरतलब है कि ट्रंप के परिवार का क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस भी पाकिस्तान में है, जिस वजह से ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) से मुलाकात भी कर चुके हैं। मुनीर से तो ट्रंप दो बार मिल चुके हैं और कई मौकों पर उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मुनीर पर नकेल कसने की मांग उठाई है।