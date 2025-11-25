आसिम मुनीर पर नकेल कसना चाहते हैं अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य! ट्रंप पर दबाव बनाना किया शुरू

Donald Trump and Asim Munir (Photo - Washington Post)
जब से पाकिस्तान (Pakistan) ने अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया है, तब से दोनों देशों के बीच नज़दीकी बढ़ गई है। गौरतलब है कि ट्रंप के परिवार का क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस भी पाकिस्तान में है, जिस वजह से ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान हो रहे हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) से मुलाकात भी कर चुके हैं। मुनीर से तो ट्रंप दो बार मिल चुके हैं और कई मौकों पर उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मुनीर पर नकेल कसने की मांग उठाई है।
अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मुनीर पर नकेल कसने के लिए ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि मुनीर और उनका इकोसिस्टम अमेरिका में रहने वाले ऐसे पाकिस्तानियों को डराना चाहता है जो लोकतंत्र के समर्थक हैं। कांग्रेस सदस्य इस बात के खिलाफ हैं। इसके लिए उन्होंने ट्रंप को चिट्ठी भी लिखी है।
अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों का कहना है कि पाकिस्तान में पिछले साल हुए विवादित चुनाव के बाद दुनियाभर में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की नाराज़गी बढ़ गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तानी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और इनमें अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। ऐसे में मुनीर का इकोसिस्टम अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की आवाज़ दबाने की कोशिश करता है। लोगों से उनकी अभिव्यक्ति के हक को छीना जा रहा है और कांग्रेस सदस्य चाहते हैं कि ट्रंप ऐसा होने से रोके क्योंकि अमेरिका की धरती पर किसी को अपने विचार प्रकट करने पर डराना-धमकाना सही नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग