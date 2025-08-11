अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध का फंड रोकने का ऐलान क्यों किया, वेंस बोले- अब अमन चाहिए, हथियार नहीं!

US Ends Ukraine War Funding: अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) ने यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग (US Ends Ukraine funding) रोकने की घोषणा की है। उनका यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Putin) के बीच अलास्का शिखर सम्मेलन (Alaska peace summit) की तैयारियां हो रही हैं। इस बैठक का मकसद रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एक शांति समझौता करना है। ट्रंप-पुतिन के बीच अलास्का में प्रस्तावित बैठक से युद्धविराम की उम्मीद की जा रही है।