क्या UAE ने राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करने के लिए पूर्व अमेरिकी सैनिकों को दी थी सुपारी ? खौफनाक रिपोर्ट ने दुनिया को चौंकाया!

प्राप्त जानकारी और अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, वर्ष 2015 में यमन युद्ध के शुरुआती दौर में 'स्पियर ऑपरेशंस ग्रुप' नाम की एक अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को इस काम का जिम्मा सौंपा गया था। इस कंपनी की स्थापना अब्राहम गोलान ने की थी। आरोप है कि यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने इस कंपनी को हर महीने 1.5 मिलियन डॉलर (लगभग 12.5 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम भुगतान किया। इसके अलावा, किसी भी सफल हत्या (टारगेट किलिंग) को अंजाम देने पर इन पूर्व सैनिकों को अलग से तगड़ा बोनस भी दिया जाता था। इस दस्ते में मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस और नेवी सील के पूर्व प्रशिक्षित जवान शामिल थे, जिन्होंने पैसों के लालच में इस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया।