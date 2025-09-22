वेनेजुएला को घेर रही अमरीकी सेना, 10 युद्धपोत, एफ-35 जेट और न्यूक्लियर सबमरीन पर हजारों जवान तैनात

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को धमकी दी है कि यदि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार अपने 'अपराधी' और 'मानसिक रूप से बीमार' आप्रवासियों को तुरंत वापस नहीं लेता है तो इसके "अकल्पनीय" परिणाम होंगे। ट्रंप ने जोर देकर यह भी कहा है कि वेनेज़ुएला ने ऐसे लोगों को 'जबरन' अमेरिका में घुसने के लिए मजबूर किया था। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इन 'राक्षसों' ने अमेरिका में हज़ारों लोगों को बुरी तरह घायल किया है, यहां तक कि मार भी डाला है। ट्रंप के इस दावे के बाद अमेरिकी सेना की वेनेजुएला के क्षेत्र पर हमले की आशंका बढ़ गई है। दूसरी ओर मादुरो बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है।