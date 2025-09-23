अमेरिका के H-1B visa शुल्क पर शशि थरूर ने ट्रंप के लिए क्यों कही ऐसी बात

H-1B Visa Fee Increase: अमेरिका ने हाल ही में H-1 बी वीज़ा (H1-B Visa) पर भारी शुल्क वृद्धि का फैसला किया है। अब 21 सितंबर के बाद दायर हर नई एच-1बी वीज़ा याचिका पर 1 लाख डॉलर का नया शुल्क (Visa Fee Increase) लगेगा। इस फैसले पर भारत के कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घरेलू राजनीतिक रणनीति बताया है, जिससे वे अपने समर्थन में खड़े एमएजीए समर्थकों को खुश करना चाहते हैं। शशि थरूर ने बताया कि इस अचानक शुल्क वृद्धि के पीछे अमेरिका की चुनावी राजनीति है। इस साल नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, और ट्रंप का मकसद है कि वे आव्रजन विरोधी मतदाताओं का दिल जीत सकें। थरूर ने कहा कि ट्रंप और उनके सहयोगी मानते हैं कि आसान एच-1बी वीज़ा अमेरिकी नौकरी चाहने वालों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि भारतीय जैसे विदेशी कामगार, कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हैं।