H-1B Visa Fee: एमिरेट्स विमान से उतरे भारतीय यात्री, उड़ान में 3 घंटे की देर, ट्रंप के नए आदेश का बड़ा असर

H-1B Visa Fee Impact on Indian Passengers: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नए एच-1बी वर्कर वीजा (H-1B visa fee) के लिए $100,000 ( लगभग ₹83 लाख ) आवेदन शुल्क लगाने के आदेश के बाद, अमेरिका से भारत जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन की उड़ान (Emirates flight India US) में खलबली मच गई। सैन फ्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई भारतीय यात्री अचानक उड़ान भरने से पहले ही विमान से उतर गए, जिससे फ्लाइट लगभग तीन घंटे देरी से रवाना (Indian passengers flight delay) हो सकी। एमिरेट्स विमान में सवार यात्रियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें विमान के अंदर लोग घबराए हुए और असमंजस (Trump immigration policy)में दिखे। एक वीडियो में विमान के कैप्टन यात्रियों से कह रहे हैं कि वे चाहें तो विमान छोड़ सकते हैं क्योंकि हालात बहुत असामान्य और तनावपूर्ण हैं। कैप्टन ने कहा, "अगर कोई विमान से उतरना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है।"