‘भारत के साथ ट्रेड डील करेगा अमेरिका’… ट्रंप ने किया बड़ा दावा, पीएम मोदी को लेकर भी कही बड़ी बात

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में ट्रम्प (फोटो- वॉशिंगटन पोस्ट)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर उनका ऐसा ही चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वह जल्द ही भारत के साथ ट्रेड डील (व्यापार समझौता) करने जा रहे हैं। पहले भारत के रूसी तेल आयात बंद करने की बात कहना और फिर ऐसा नहीं करने पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देने के बाद, ट्रंप का यह नया बयान वास्तव में हैरान कर देने वाला है।
ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सम्मेलन की सीईओ वार्ता के दौरान यह दावा किया है। इस दौरान, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और उन्हें शानदार दिखने वाला व्यक्ति बताया। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि इसे लेकर उनकी बात पीएम मोदी से हुई थी। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र किया और बताया कि संघर्ष के दौरान पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि वह युद्ध जारी रखेंगे, लेकिन दो दिन बाद भारत ने अमेरिका को फोन किया और युद्ध रोकने पर सहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि यह बेहतरीन बात थी।
ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने पीएम मोदी को सबसे शानदार दिखने वाला व्यक्ति बताते हुए कहा कि वह जबरदस्त हैं और काफी मजबूत नेता हैं। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौता करने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा, मैं भारत के साथ व्यापार समझौता करने वाला हूं। बता दें कि, ट्रंप पहले भी कई बार भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का दावा कर चुके हैं, हालांकि भारतीय सरकार ने कई मौकों पर ट्रंप के इन बयानों को खारिज किया है।
