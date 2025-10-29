‘भारत के साथ ट्रेड डील करेगा अमेरिका’… ट्रंप ने किया बड़ा दावा, पीएम मोदी को लेकर भी कही बड़ी बात

ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सम्मेलन की सीईओ वार्ता के दौरान यह दावा किया है। इस दौरान, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की और उन्हें शानदार दिखने वाला व्यक्ति बताया। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि इसे लेकर उनकी बात पीएम मोदी से हुई थी। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र किया और बताया कि संघर्ष के दौरान पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि वह युद्ध जारी रखेंगे, लेकिन दो दिन बाद भारत ने अमेरिका को फोन किया और युद्ध रोकने पर सहमति जताई। ट्रंप ने कहा कि यह बेहतरीन बात थी।