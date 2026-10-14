अमेरिका में 3.7 प्रतिशत पहुंची महंगाई दर, साल भर में 34 प्रतिशत तक बढ़ी पेट्रोल की कीमत

साल भर में ऊर्जा 20.4 प्रतिशत महंगी हुई है, जबकि पेट्रोल के दाम तो 34.2 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा, खाना और अन्य ऊर्जा को छोड़कर बाकी चीजों की कीमतें साल भर में 2.6 प्रतिशत बढ़ीं हैं। अगस्त में यह 2.4 प्रतिशत थी। महीने के हिसाब से कोर महंगाई 0.3 प्रतिशत रही।