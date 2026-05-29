US Iran Deal: ‘ट्रंप साइन करेंगे या नहीं, अभी तय नहीं…’ ईरान के साथ समझौते पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान

जेडी वेंस ने गुरुवार को जॉइंट बेस एंड्रयूज पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के मसौदे में 'कुछ भाषा संबंधी बिंदुओं' पर अभी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा, “यह कहना मुश्किल है कि राष्ट्रपति इस एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर कब या हस्ताक्षर करेंगे भी या नहीं। हम अभी कुछ मुद्दों पर आगे-पीछे बातचीत कर रहे हैं।”