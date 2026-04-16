ईरान-अमेरिका बातचीत को लेकर रूस का चौंकाने वाला खुलासा, कहा- सब नाटक है, असल में जंग की तैयारी चल रही

टास न्यूज एजेंसी के मुताबिक, रूसी सुरक्षा परिषद ने कहा कि जब बातचीत चल रही है तब भी अमेरिका लगातार इस इलाके में अपनी फौज बढ़ा रहा है। पेंटागन क्षेत्र में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। और साथ में यह भी कहा कि ईरान के पास जवाब देने की पूरी क्षमता है।