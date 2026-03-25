पाकिस्तान खत्म कराएगा ईरान और अमेरिका का युद्ध! शहबाज शरीफ के पोस्ट को ट्रंप ने किया रिशेयर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश बैकचैनल मध्यस्थ के रूप में सक्रिय हैं। संभावित वार्ता प्रारूपों में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। एक अन्य विकल्प में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ की मुलाकात की चर्चा है। गालिबाफ ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए अमेरिका पर संकट से बचने की कोशिश का आरोप लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिससे आर्थिक संकट की आशंका बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ तनाव में उलझा हुआ है, फिर भी उसकी यह कूटनीतिक पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।