US Iran War: ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ‘जंग अब खत्म होने के करीब’; क्या खुलने वाला है बातचीत का रास्ता?

Donald Trump Iran War Update: ईरान और अमेरिका के बीच महीनों से जारी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिख रही है, जहां सैन्य कार्रवाई के साथ कूटनीति की हलचल भी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि संघर्ष अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है और तेहरान समझौते की इच्छा रखता है। हालांकि, इसी दौरान यमन के हूतियों के हमले और सऊदी अरब की ऊर्जा व्यवस्था पर चोट ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और गंभीर बना दिया है।