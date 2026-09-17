ट्रंप का 100% टैरिफ बिल फिलहाल टला, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित वोटिंग स्थगित

India US Trade Deal: ब्रिक्स सम्मेलन की चुभन अब टैरिफ टेरर के रूप में सामने आ रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार देर रात भारत और चीन समेत दस देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने के लिए लाए गए 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026' विधेयक पर होने वाला मतदान टाल दिया। सीनेट से पहले ही पास हो चुके इस बिल पर बहस के दौरान डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को व्यापक टैरिफ अधिकार देने पर आपत्ति जताई।