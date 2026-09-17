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भारत अमेरिका की ड्रग ट्रांजिट लिस्ट में, फिर भी ट्रंप बोले- मोदी सरकार का काम काबिले-तारीफ

भारत अमेरिका की ड्रग ट्रांजिट लिस्ट में शामिल होने के बावजूद ट्रंप ने पीएम मोदी के अफीम विरोधी कदमों की तारीफ की। जानें पूरा मामला।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 17, 2026

US India Drug Policy Framework

राष्ट्रपति ट्रंप ने की अफीम उत्पादन रोकने के लिए पीएम मोदी की तारीफ, photo source@ChatGpt

India Drug Transit List: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफीम उत्पादन को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की है, जबकि भारत अभी भी वॉशिंगटन की अवैध ड्रग्स के ट्रांजिट और उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की सूची में शामिल है।

एक आधिकारिक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग ने राष्ट्रपति का समर्थन जताते हुए कहा कि वे अवैध अफीम की खेती से निपटने और सप्लाई चेन की सुरक्षा मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के प्रयासों का स्वागत करते हैं। बयान में 'यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क' के जरिए निरंतर सहयोग जारी रहने की उम्मीद जताई गई।

बीस से अधिक देशों की सूची में भारत भी शामिल

आगामी वर्ष 2027 के लिए अमेरिका ने भारत को अवैध ड्रग्स का उत्पादन या ट्रांजिट करने वाले प्रमुख देशों की अपनी सूची में बीस से अधिक अन्य देशों के साथ रखा है। इस सूची में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस सूची में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित सरकारें नशीले पदार्थों से निपटने में विफल रही हैं। बल्कि आर्थिक, व्यावसायिक और भौगोलिक वास्तविकताओं की वजह से देश स्वाभाविक रूप से व्यावसायिक ट्रांजिट कॉरिडोर या कृषि केंद्र के तौर पर इस सूची में जगह पाते हैं, भले ही वहां नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कानून लागू हों।

ट्रंप ने गिनाईं उपलब्धियां

घरेलू और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ड्रग कार्टेल और नार्को-टेररिस्ट नेटवर्क को खत्म करने में अपने प्रशासन की ऐतिहासिक प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने दावा किया कि चार साल की खुली सीमा वाली अस्थिरता के बाद अमेरिकी दक्षिणी सीमा पर ड्रग्स की जब्ती में आधे से ज्यादा की कमी आई है और देश में ओवरडोज से होने वाली मौतों में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है।

ट्रंप ने कहा, "इस हमले के लिए जिम्मेदार नार्को-टेररिस्ट या तो मर चुके हैं, जेल में हैं, या इस डर में जी रहे हैं कि अमेरिकी न्याय का सामना करने वाले अगले वे ही होंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना के पास अब बाहरी नार्को-टेररिस्ट खतरों पर सीधे हमला करने का अधिकार है।

उन्होंने आगे कहा कि घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स जब्त की हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर प्रमुख कार्टेल सदस्यों के प्रत्यर्पण में भी बढ़ोतरी हुई है। ट्रंप ने कहा, हमने अपने दुश्मनों को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाया है, और हमने अभी शुरुआत ही की है।

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Updated on:

17 Sept 2026 02:55 am

Published on:

17 Sept 2026 02:55 am

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