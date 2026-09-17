भारत अमेरिका की ड्रग ट्रांजिट लिस्ट में, फिर भी ट्रंप बोले- मोदी सरकार का काम काबिले-तारीफ

आगामी वर्ष 2027 के लिए अमेरिका ने भारत को अवैध ड्रग्स का उत्पादन या ट्रांजिट करने वाले प्रमुख देशों की अपनी सूची में बीस से अधिक अन्य देशों के साथ रखा है। इस सूची में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, मैक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस सूची में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित सरकारें नशीले पदार्थों से निपटने में विफल रही हैं। बल्कि आर्थिक, व्यावसायिक और भौगोलिक वास्तविकताओं की वजह से देश स्वाभाविक रूप से व्यावसायिक ट्रांजिट कॉरिडोर या कृषि केंद्र के तौर पर इस सूची में जगह पाते हैं, भले ही वहां नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कानून लागू हों।