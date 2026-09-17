वीटो पावर बनी वरदान या अभिशाप? UN चीफ गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद पर उठाए तीखे सवाल

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था सुरक्षा परिषद 1945 में बनाई गई थी, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं को वीटो पावर के साथ स्थायी सीटें दी गई थीं। तब से दुनिया बहुत बदल चुकी है- युद्ध के बाद आजादी की लहरों के साथ 'ग्लोबल साउथ' का उदय हुआ है और अब संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में उसका दबदबा है। भारत समेत एशिया और यूरोप के कई देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से कुछ स्थायी सदस्यों से कहीं आगे हैं, फिर भी उन्हें सुरक्षा परिषद की सत्ता के समीकरण से बाहर रखा गया है।