17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

फेड की ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले पर भड़के ट्रंप, बोले- हम दुनिया में सबसे अच्छे क्रेडिट वाले हैं”

2023 के बाद पहली बार फेड ने ब्याज दरें बढ़ाईं, इसके बाद ट्रंप ने भारी कटौती की मांग करते हुए कहा- अमेरिका दुनिया में सबसे अच्छे क्रेडिट वाला देश है। पढ़ें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 17, 2026

US economic growth

दो साल बाद बढ़ी फेड की ब्याज दरें, ट्रंप बोले- यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' फैसला, photo source@ ANI

Fderal Reserve Interest Rate Hikee: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के बेंचमार्क ब्याज दर को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.75% से 4% की टारगेट रेंज में लाने के फैसले के बाद ब्याज दरों में भारी कटौती की मांग की है। यह 2023 के बाद पहली बार था जब फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, जबकि लंबे समय से मॉनेटरी पॉलिसी में ढील देने का दबाव बना हुआ था।

ट्रंप बोले- हमें सस्ता क्रेडिट मिलना चाहिए

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरें "1% या उससे कम होनी चाहिए"। उन्होंने तर्क दिया कि देश को सस्ता क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे अच्छे क्रेडिट वाला देश है और देश में नए निवेश की बहार है। उन्होंने मॉनेटरी अथॉरिटी से सीधी अपील करते हुए कहा, "अमेरिका के लिए ब्याज दरें कम करें, और जल्द करें!"

ट्रेड डेफिसिट को बताया 'नुकसान'

इसी पोस्ट में ट्रंप ने मॉनेटरी पॉलिसी में ढील की अपनी मांग को देश के व्यापार घाटे से भी जोड़ा। उनका कहना था कि जिन देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, उनके साथ व्यापार रोककर देश सालाना कम से कम 1.5 ट्रिलियन डॉलर कमा सकता है। उन्होंने कहा कि 'डेफिसिट' शब्द असल में 'नुकसान' के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फैंसी शब्द है, और अमेरिका दुनिया के लगभग हर देश का बोझ उठा रहा है, जो अब और नहीं चल सकता।

फेड ने क्यों बढ़ाई दरें

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने बुधवार को अपने टारगेट पैरामीटर में बदलाव करते हुए जुलाई 2023 के बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाईं, जब दरें 5.25% से 5.50% के बीच थीं। सेंट्रल बैंक अधिकारियों ने इसकी वजह मजबूत घरेलू खर्च, जबरदस्त कैपिटल इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी को बताया। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि महंगाई अभी भी ज्यादा है, इसलिए 2% के टारगेट तक वापस आने के लिए दरें बढ़ाना ज़रूरी हो गया था।

फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने फैसले का बचाव करते हुए कहा, "साफ़ बात यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा है और लंबे समय से ऐसी ही बनी हुई है।" उन्होंने कहा कि जब तक मूल महंगाई दर लक्ष्य की ओर साफ और तेजी से बढ़ने का भरोसा नहीं मिलता, तब तक यह शर्त पूरी नहीं मानी जा सकती।

व्हाइट हाउस ने जताई नाराजगी

फेड की घोषणा से पहले ही एग्ज़ीक्यूटिव मैन्शन ने संभावित मौद्रिक सख्ती का विरोध किया था। सीनियर डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने इस कदम को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताते हुए कहा कि बढ़ी हुई दरों से मौजूदा प्रशासन की आर्थिक प्रगति में रुकावट आएगी, मॉर्गेज का खर्च बढ़ेगा और कॉर्पोरेट विस्तार में बाधा आएगी।

भारत अमेरिका की ड्रग ट्रांजिट लिस्ट में, फिर भी ट्रंप बोले- मोदी सरकार का काम काबिले-तारीफ

ये भी पढ़ें
US India Drug Policy Framework

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 05:49 am

Published on:

17 Sept 2026 05:49 am

Hindi News / World / फेड की ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले पर भड़के ट्रंप, बोले- हम दुनिया में सबसे अच्छे क्रेडिट वाले हैं”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘होर्मुज में सेना भेजने पर कोई फैसला नहीं’, अमेरिकी दौरे से पहले बोले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून

South Korea Hormuz, Cho Hyun,
विदेश

US Iran War: ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ‘जंग अब खत्म होने के करीब’; क्या खुलने वाला है बातचीत का रास्ता?

Trump Claims Tehran Wants a Deal
विदेश

वीटो पावर बनी वरदान या अभिशाप? UN चीफ गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद पर उठाए तीखे सवाल

impunity UN Security Council
विदेश

ट्रंप का 100% टैरिफ बिल फिलहाल टला, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित वोटिंग स्थगित

reciprocal tariff
विदेश

भारत अमेरिका की ड्रग ट्रांजिट लिस्ट में, फिर भी ट्रंप बोले- मोदी सरकार का काम काबिले-तारीफ

US India Drug Policy Framework
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.