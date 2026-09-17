फेड की ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले पर भड़के ट्रंप, बोले- हम दुनिया में सबसे अच्छे क्रेडिट वाले हैं”

इसी पोस्ट में ट्रंप ने मॉनेटरी पॉलिसी में ढील की अपनी मांग को देश के व्यापार घाटे से भी जोड़ा। उनका कहना था कि जिन देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, उनके साथ व्यापार रोककर देश सालाना कम से कम 1.5 ट्रिलियन डॉलर कमा सकता है। उन्होंने कहा कि 'डेफिसिट' शब्द असल में 'नुकसान' के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फैंसी शब्द है, और अमेरिका दुनिया के लगभग हर देश का बोझ उठा रहा है, जो अब और नहीं चल सकता।