ईरान युद्ध में सस्पेंस बरकरार! आखिर अमेरिका ने अब तक क्यों छुपाई है ये जानकारी?

NBC के मुताबिक, फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस और सैन्य उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। हालांकि यूएस डिफेंस फोर्स (United States Department of Defense) और यूएस सेंट्रल कमांड (United States Central Command) ने अब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं रखी है। यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सस्पेंस और गहराता जा रहा है।