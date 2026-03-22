US-Israel-Iran War: थमती नहीं दिख रही जंग..परमाणु प्लांट तक पहुंची आंच, रेडिएशन का बढ़ा डर

Nuclear tension in US-Israel-Iran War: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर ईरान भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा है। इस बार ईरान ने दक्षिणी इजरायली शहर डिमोना में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिससे 100 से अधिक लोग घायल हो गए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल का एयर डिफेंस ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइलों के क्लस्टर म्यूनिशन डिमोना के कई स्थानों पर गिरे हैं। उधर, ईरान ने कहा है कि यह हमला उसके परमाणु ठिकाने नतांज पर हुए हमले का जवाब है। इजरायल के अनुसार, यह मिसाइल उस इलाके में गिरी जहां देश का परमाणु संयंत्र स्थित है।