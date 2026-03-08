‘इन लोगों को नहीं बख्शेंगे, चुन-चुन कर मारेंगे’…इजरायल की धमकी से तेहरान में मची खलबली

इजरायल ने कहा- अयातुल्ला अली खामेनेई के खात्मे के बाद, ईरानी आतंकवादी शासन फिर से संगठित होने और एक नए सर्वोच्च नेता का चयन करने का प्रयास कर रहा है। इजरायल खामेनेई के उत्तराधिकारी और उसे नियुक्त करने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति का पीछा करना जारी रखेगा। वहीं, इजरायली सुरक्षाबलों ने कहा है कि वह ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी और देश के अगले नेता के चयन में शामिल लोगों को निशाना बनाएंगे। इजरायल की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया है कि तेहरान नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति के करीब है।