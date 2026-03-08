8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘इन लोगों को नहीं बख्शेंगे, चुन-चुन कर मारेंगे’…इजरायल की धमकी से तेहरान में मची खलबली

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच इजरायल ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। इजरायल की धमकी के बाद तेहरान की चिंता बढ़ गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

image

Vinay Shakya

Mar 08, 2026

netnayahu (1)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (सोर्स-ANI)

US-Israel Iran War: अमेरिका-इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी है। अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद वहां नए सुप्रीम लीडर को चुनने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच इजरायल ने ईरान को खुली धमकी दी है। इजरायल की धमकी के बाद तेहरान की चिंता बढ़ गई है। इजरायल ने धमकी दी है कि वह ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी को निशाना बनाएगा।

इजरायल ने कहा- अयातुल्ला अली खामेनेई के खात्मे के बाद, ईरानी आतंकवादी शासन फिर से संगठित होने और एक नए सर्वोच्च नेता का चयन करने का प्रयास कर रहा है। इजरायल खामेनेई के उत्तराधिकारी और उसे नियुक्त करने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति का पीछा करना जारी रखेगा। वहीं, इजरायली सुरक्षाबलों ने कहा है कि वह ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी और देश के अगले नेता के चयन में शामिल लोगों को निशाना बनाएंगे। इजरायल की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया है कि तेहरान नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति के करीब है।

कौन होगा ईरान का सुप्रीम लीडर?

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन की प्रक्रिया जारी है। ईरान के संविधान के अनुसार, सर्वोच्च नेता का चुनाव 88 सदस्यीय विशेषज्ञ परिषद वोटिंग के माध्यम से करता है। इस विशेषज्ञ परिषद के पास ईरान की कई अहम जिम्मेदारियां होती हैं। जिनमें से अहम जिम्मेदारी सर्वोच्च नेता का चयन करना है। विशेषज्ञ परिषद सुप्रीम लीडर पद के उम्मीदवारों की धार्मिक, राजनीतिक एवं नेतृत्व संबंधी योग्यता का मूल्यांकन करती है। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद के बाद ईरान की 88 सदस्यीय विशेषज्ञ परिषद ने सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है।

इजरायल के हमले से ईरान में ऑयल यूनिट के 4 कर्मचारियों की मौत

ईरान के अगले सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने की धमकी देने से पहले अमेरिका-इजरायल ने शनिवार देर रात तेहरान के पास 5 ऑयल प्रोडक्ट्स यूनिट पर मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक ईरानी अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर इसकी जानकारी दी है। ईरान के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास स्थित 5 तेल सुविधाओं पर रात भर हमले किए, जिनमें 4 लोग मारे गए हैं। इन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। अमेरिका-इजरायल के हमले से ईरान को बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद का नुकसान हुआ है।

अमेरिका-इजरायल के हमले से अब तक ईरान में 1,230 लोगों की मौत

अमेरिका-इजरायल के हमले से ईरान की बुनियादी सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है और बड़ी जनहानि हुई है। बीते 28 फरवरी से शुरू हुए इस भीषण युद्ध ईरान में अब तक करीब 1,230 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा लेबनान में करीब 300 से अधिक लोगों की जान गई है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक, इस युद्ध में उनके देश में 15 से अधिक लोगों की मौत हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

08 Mar 2026 04:25 pm

Published on:

08 Mar 2026 04:22 pm

Hindi News / World / ‘इन लोगों को नहीं बख्शेंगे, चुन-चुन कर मारेंगे’…इजरायल की धमकी से तेहरान में मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

पाकिस्तान का फिर कायराना हरकत…, तोरखम बॉर्डर पर बरसाए बम, खौफनाक वीडियो सामने आया

PAK-AFGANISHTAN
विदेश

तेहरान में रात भर आसमान से बरसी मौत, खंडहर में तब्दील हुए इलाके

Tehran Airstrikes
विदेश

ट्रंप को कमल हासन की दो-टूक: 'अपने काम से काम रखो!'

Kamal Haasan's warning to Donald Trump
राष्ट्रीय

मिडिल ईस्ट में तनाव: ईरान लेगा खामेनेई की मौत का बदला

Middle East conflict
विदेश

इजरायल ने F-14 जेट तबाह किए, इस्फहान पर बड़ा हमला

Israel Downs F-14
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.