अमेरिका ने लिया अपने सैनिकों की मौत का बदला, इस देश में बरसाए बम, अल कायदा का आतंकी मारा गया

यूएस सेंट्रल कमांड (सीईएनटीसीओएम) ने कहा कि यह स्ट्राइक 16 जनवरी को नॉर्थ-वेस्ट सीरिया में की गई थी और इसमें बिलाल हसन अल-जसीम की मौत हो गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बिलाल को एक सीनियर आतंकी बताया। इसका आईएसआईएस के साथ सीधा कनेक्शन था। बिलाल का उस गनमैन से संबंध था, जो 13 दिसंबर को सीरिया के पल्मायरा में हुए हमले के लिए जिम्मेदार था। इस हमले में दो अमेरिकी सेवा सदस्य और एक अमेरिकी सिविलियन इंटरप्रेटर मारे गए थे। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा, "हम कभी नहीं भूलेंगे, और कभी हार नहीं मानेंगे।"