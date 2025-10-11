चीन के एक फैसले से तमतमा उठे ट्रंप, 1 नवंबर से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की कर दी घोषणा, बोले- जिनपिंग से अब कोई…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ाते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक रद्द करने की धमकी दी है। ट्रंप ने चीन पर दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर निर्यात नियंत्रण बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि वह चीन पर भारी टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं। 2 min read