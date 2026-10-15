क्या है अमेरिका का ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’? जिससे ईरान पर हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप!

America-Iran War Update: दुनिया की नजरें एक बार फिर अमेरिका और ईरान पर टिक गई है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ, यह युद्ध खत्म होने के नाम नहीं ले रहा। कई बार शांति वार्ता होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अब भी बरकरार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में ऐसा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं, जो अपने जबरदस्त धमाके से बड़े इलाके को तबाह कर सकता है? और युद्ध का परिणाम बदल सकता है!