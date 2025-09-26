अब अमेरिका करेगा ‘टिकटॉक’ को कंट्रोल, चीनी मालिक को मिला 20 प्रतिशत से भी कम हिस्सा, जानें डील से जुड़ी अहम बात

टिकटॉक पर अमेरिका में पूर्ण बैन 19 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। यह बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के कारण लगाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार को चिंता थी कि चीनी सरकार यूजर्स के डेटा तक पहुंच सकती है। हालांकि, बैन लागू होने के कुछ घंटों बाद ही इसे टाल दिया गया।