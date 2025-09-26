अब अमेरिका करेगा ‘टिकटॉक’ को कंट्रोल, चीनी मालिक को मिला 20 प्रतिशत से भी कम हिस्सा, जानें डील से जुड़ी अहम बात

Patrika LogoSwitch to English

विदेश

अब अमेरिका करेगा 'टिकटॉक' को कंट्रोल, चीनी मालिक को मिला 20 प्रतिशत से भी कम हिस्सा, जानें डील से जुड़ी अहम बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को अमेरिका में संचालित करने के समझौते को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने इस सौदे के लिए मंजूरी दे दी। समझौते के तहत, टिकटॉक का अमेरिकी ऐप अब एक नई अमेरिकी कंपनी द्वारा संचालित होगा, जिसमें अमेरिकी निवेशकों की बहुमत हिस्सेदारी होगी और डेटा सुरक्षित रहेगा।

भारत

Mukul Kumar

Sep 26, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो - Washington Post)

अमेरिका में टिक-टॉक को संचालित करने के समझौते को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुरुवार को आदेश पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि उनकी राष्ट्रपति शी से बहुत अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने इस सौदे के लिए हमें मंजूरी दे दी।

एक नई कंपनी द्वारा संचालित होगा ऐप

अमेरिकी सरकार के आदेश के अनुसार, टिकटॉक का अमेरिकी ऐप अब एक नई अमेरिकी कंपनी द्वारा संचालित होगा। इस कंपनी का अधिकांश हिस्सा और नियंत्रण अमेरिकी लोगों के पास होगा। यह किसी विदेशी शत्रु देश के नियंत्रण में नहीं रहेगा।

ओरेकल, सिल्वर लेक और कुछ अन्य अमेरिकी निवेशक इस नई कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी रखेंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि टिकटॉक की चीनी मालिक कंपनी बाइटडांस इस संस्था में 20 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी रखेगी।

टिकटॉक यूएस का मूल्य 14 बिलियन डॉलर

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने घोषणा की कि टिकटॉक यूएस का मूल्य 14 बिलियन डॉलर होगा। उन्होंने कहा कि हम टिकटॉक को चलाने की अनुमति देना चाहते थे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि अमेरिकी नागरिकों की डेटा गोपनीयता कानून के अनुसार सुरक्षित रहे।

इस समझौते से अमेरिकी लोग टिकटॉक का उपयोग अधिक भरोसे के साथ कर सकेंगे, क्योंकि उनका डेटा सुरक्षित रहेगा और इसे प्रचार के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

अमेरिकी निवेशकों के पास होगा एल्गोरिदम का नियंत्रण

वेंस ने इस बात पर भी जोर दिया कि टिकटॉक के एल्गोरिदम का नियंत्रण अमेरिकी निवेशकों के पास रहेगा। उन्होंने कहा कि यह डील इस बात को सुनिश्चित करती है कि अमेरिकी कंपनी और अमेरिकी निवेशक एल्गोरिदम को वास्तव में नियंत्रित करेंगे।

हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे लोग और हमारे निवेशक अपने व्यवसाय के हित में निर्णय लें, न कि किसी दूसरी सरकार के प्रचार तंत्र के हित में।

टिकटॉक को अमेरिका ने कर दिया था बैन

टिकटॉक पर अमेरिका में पूर्ण बैन 19 जनवरी 2025 को लागू हुआ था। यह बैन राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के कारण लगाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार को चिंता थी कि चीनी सरकार यूजर्स के डेटा तक पहुंच सकती है। हालांकि, बैन लागू होने के कुछ घंटों बाद ही इसे टाल दिया गया।

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

26 Sept 2025 09:52 am

Hindi News / World / अब अमेरिका करेगा ‘टिकटॉक’ को कंट्रोल, चीनी मालिक को मिला 20 प्रतिशत से भी कम हिस्सा, जानें डील से जुड़ी अहम बात

