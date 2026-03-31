निकोलस मादुरो को जबरन गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका का एक और बड़ा कदम, वेनेजुएला में एंबेसी फिर से चालू

विभाग ने कहा कि दूतावास को फिर से खोलने से वेनेजुएला की अंतरिम सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ अमेरिका का जुड़ाव बेहतर होगा। काराकास में अमेरिकी दूतावास को 2019 में तब बंद कर दिया गया था, जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे और तनाव काफी बढ़ गया था। तब से अधिकारी कोलंबिया में स्थित 'वेनेज़ुएला मामलों की इकाई' के ज़रिए ही अपना काम कर रहे थे।