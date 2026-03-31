31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

निकोलस मादुरो को जबरन गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका का एक और बड़ा कदम, वेनेजुएला में एंबेसी फिर से चालू

US opened embassy in Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला में अपना दूतावास खोला है। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 31, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

US opened embassy in Venezuela: साल 2026 के शुरुआत में अमेरिकी डेल्टा फोर्सेज के जवानों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ अमेरिकी अदालत में कार्रवाई जारी है। अब अमेरिका वेनेजुएला की नई सरकार के साथ लगातार अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुटा है।

काराकास में अमेरिकी दूतावास फिर से शुरू

अमेरिका ने सोमवार को काराकास में अपने दूतावास में काम फिर से शुरू कर दिया। कई वर्षों तक सीमित जुड़ाव के बाद वेनेजुएला में अपनी राजनयिक मौजूदगी को फिर से खोल दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि मार्च 2019 से वेनेजुएला के साथ अमेरिकी कूटनीति का काम कोलंबिया के बोगोटा में स्थित अमेरिकी दूतावास की 'वेनेजुएला मामलों की इकाई' के जरिए किया जा रहा था।

ये वेनेजुएला में नए अध्याय की शुरुआत

विभाग ने कहा कि सोमवार को हम औपचारिक रूप से काराकास में अमेरिकी दूतावास में काम फिर से शुरू कर रहे हैं। यह वेनेजुएला में हमारी राजनयिक मौजूदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत है। राजदूत लॉरा एफ. डोगू जनवरी में काराकास पहुंची थीं, ताकि वह इस मिशन की अगुवाई कर सकें। वह दूतावास को फिर से ठीक करने और कर्मचारियों की वापसी की तैयारियों पर नजर रख रही हैं।

उनकी टीम दूतावास की मुख्य इमारत की मरम्मत का काम कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि इससे जितनी जल्दी हो सके, कर्मचारियों की पूरी वापसी हो पाएगी और आगे चलकर कांसुलर सेवाओं को फिर से शुरू करने में भी मदद मिलेगी। विदेश विभाग ने इस कदम को वेनेज़ुएला के लिए राष्ट्रपति की तीन-चरणों वाली योजना में एक अहम पड़ाव बताया है।

वेनेजुएला की सरकार के साथ बेहतर जुड़ाव

विभाग ने कहा कि दूतावास को फिर से खोलने से वेनेजुएला की अंतरिम सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ अमेरिका का जुड़ाव बेहतर होगा। काराकास में अमेरिकी दूतावास को 2019 में तब बंद कर दिया गया था, जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे और तनाव काफी बढ़ गया था। तब से अधिकारी कोलंबिया में स्थित 'वेनेज़ुएला मामलों की इकाई' के ज़रिए ही अपना काम कर रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि अहम सेवाएं अलग-अलग चरणों में फिर से शुरू की जाएंगी। वीज़ा और कांसुलर सेवाओं से जुड़े कामों में अभी थोड़ा और समय लगेगा। यह वापसी इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन वेनेजुएला के संस्थानों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ सीधे तौर पर फिर से जुड़ना चाहता है।

दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाना

यह अमेरिकी प्रशासन की एक बड़ी और चरणबद्ध योजना को भी दिखाता है। इस योजना का मकसद कई सालों तक सीमित संपर्क और राजनीतिक मतभेदों के बाद, दोनों देशों के रिश्तों को स्थिर बनाना, काउंसलर सेवाओं को फिर से शुरू करना और इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना है।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Mar 2026 07:07 am

Hindi News / World / निकोलस मादुरो को जबरन गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका का एक और बड़ा कदम, वेनेजुएला में एंबेसी फिर से चालू

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

हैती में गैंग ने मचाया कत्लेआम, 70 लोगों की मौत से सड़क पर बिछ गई लाशें

Gang attack in Haiti
विदेश

भारत के लिए उड़ान भरने वाला था ईरानी विमान, तभी अमेरिका ने कर दिया हमला

Iran US War,US Airstrike in Iran,India Aid Mission,Iranian plane Hit By US,Mashhad Airport,
विदेश

US-Israel-Iran War: ईरान नहीं हुआ कमजोर? अमेरिका पर खाड़ी देशों की ओर से जंग जारी रखने का दबाव

Donald Trump
विदेश

ट्रंप की खार्ग आइलैंड पर हमले की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, कुवैत के तेल टैंकर पर किया हमला

Iran strikes Kuwaiti oil tanker
विदेश

इस देश के पूर्व राष्ट्रपति का हुआ निधन, 67 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Suriname former president Chandrikapersad Santokhi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.