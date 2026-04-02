US-Israel-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप बोले-ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका, अभी जारी रहेगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अमेरिका के अहम रणनीतिक मकसद लगभग पूरे हो चुके हैं। वह ईरान में मिशन समाप्त करने के करीब है। काम पूरा होने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। अगने दो-तीन हफ्तों में हम सख्त रवैया अपनाएंगे। हम उनसे कोई डील नहीं करने वाले हैं। उन्होंने फिर से सहयोगी देशों की कड़ी आलोचना की और कहा उन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की जिम्मेदारी अब उन्हीं देशों को लेनी चाहिए। अमेरिका अपनी तेल जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर नहीं है, इसलिए वह इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।