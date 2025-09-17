Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप दो दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे यूके, शाही महल में होगी ब्रिटिश किंग-क्वीन से मुलाकात

Trump's UK Visit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ यूके के दो दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंच गए हैं। तीन महीने में ट्रंप का यह दूसरा यूके दौरा है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 17, 2025

Donald Trump and Melania arrive in UK
Donald Trump and Melania arrive in UK (Photo - Video screenshot)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), मंगलवार को देर रात यूके (UK) पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) भी यूके पहुंची। ट्रंप का यह राजकीय दौरा दो दिवसीय होगा। तीन महीने में ट्रंप का यह दूसरा यूके दौरा है। इससे पहले जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति यूके के देश स्कॉटलैंड गए थे और अब इंग्लैंड। लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर ट्रंप का विमान लैंड हुआ और वह अपनी पत्नी मेलानिया के साथ विमान से उतरे। उनके स्वागत के लिए यूके की विदेश मंत्री यवेट कूपर (Yvette Cooper) समेत कुछ अन्य अधिकारी भी पहुंचे और यूके के सैनिकों ने ट्रंप और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

शाही महल में होगी ब्रिटिश किंग-क्वीन से मुलाकात

ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया आज यूके के रॉयल परिवार से उनके शाही महल विंडसर कैसल (Windsor Castle) में मुलाकात करेंगे। इनमें किंग चार्ल्स तृतीय (Charles III), क्वीन कैमिला (Camilla), प्रिंस विलियम (William) और केट मिडलटन (Kate Middleton) शामिल हैं। विंडसर कैसल में ट्रंप और मेलनिया का शानदार स्वागत किया जाएगा। ट्रंप के सम्मान में सेंट जॉर्ज हॉल में डिनर का भी आयोजन किया जाएगा।

ट्रंप ने चार्ल्स तृतीय को बताया अपना दोस्त

ट्रंप ने चार्ल्स तृतीय को अपना दोस्त बताया और कहा कि वह उनसे मिलने के लिए यूके आए हैं। ट्रंप ने चार्ल्स तृतीय की तारीफ करते हुए उन्हें एक अच्छा इंसान बताया। यूके दौरे के दौरान ट्रंप, पीएम कीर स्टार्मर (Keir Starmer) से भी मुलाकात करेंगे और कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे।

अमेरिका-यूके में होगी 3.6 लाख करोड़ की डील

ट्रंप के इस दौरे के दौरान अमेरिका और यूके में 3.6 लाख करोड़ की डील होगी। यह डील टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ट्रेड से संबंधित होगी।

Updated on:

17 Sept 2025 11:11 am

Published on:

17 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / World / ट्रंप दो दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे यूके, शाही महल में होगी ब्रिटिश किंग-क्वीन से मुलाकात

