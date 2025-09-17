ट्रंप दो दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे यूके, शाही महल में होगी ब्रिटिश किंग-क्वीन से मुलाकात

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), मंगलवार को देर रात यूके (UK) पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) भी यूके पहुंची। ट्रंप का यह राजकीय दौरा दो दिवसीय होगा। तीन महीने में ट्रंप का यह दूसरा यूके दौरा है। इससे पहले जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति यूके के देश स्कॉटलैंड गए थे और अब इंग्लैंड। लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर ट्रंप का विमान लैंड हुआ और वह अपनी पत्नी मेलानिया के साथ विमान से उतरे। उनके स्वागत के लिए यूके की विदेश मंत्री यवेट कूपर (Yvette Cooper) समेत कुछ अन्य अधिकारी भी पहुंचे और यूके के सैनिकों ने ट्रंप और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया।