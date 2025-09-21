भारत-पाकिस्तान विवाद पर ट्रंप का दावा, कहा – सात बड़े युद्ध रोके, नोबेल पुरस्कार बनता है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने फिर एक बार यह कहते हुए सुर्खियाँ बटोरी हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan Conflict) के बीच हालिया तनाव को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप का दावा है कि साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को उन्होंने “व्यापारिक दबाव” के जरिये शांत कराया था। उनका कहना है कि केवल यही नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया के सात बड़े संघर्षों को थमने में योगदान दिया है, और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।