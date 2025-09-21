Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

भारत-पाकिस्तान विवाद पर ट्रंप का दावा, कहा – सात बड़े युद्ध रोके, नोबेल पुरस्कार बनता है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान समेत सात अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को व्यापारिक दबाव के जरिए रोका। उन्होंने इसके लिए खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया।

भारत

Devika Chatraj

Sep 21, 2025

Donald Trump
ट्रंप ने की नोबेल पुरस्कार की मांग (ANI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने फिर एक बार यह कहते हुए सुर्खियाँ बटोरी हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan Conflict) के बीच हालिया तनाव को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप का दावा है कि साल की शुरुआत में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को उन्होंने “व्यापारिक दबाव” के जरिये शांत कराया था। उनका कहना है कि केवल यही नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया के सात बड़े संघर्षों को थमने में योगदान दिया है, और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।

भारत-पाकिस्तान तनाव पर बड़ा बयान

एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की साख ऊँची है और इसी वजह से उनकी मध्यस्थता कई विवादों को सुलझा पाई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान और थाईलैंड-कंबोडिया जैसे देशों के बीच टकराव को उन्होंने रोका। ट्रंप ने दावा किया, भारत और पाकिस्तान के मामले में मैंने साफ कर दिया कि यदि लड़ाई हुई तो हम व्यापार बंद कर देंगे। चूँकि दोनों देशों को व्यापार की जरूरत थी, इसीलिए हालात काबू में आ गए।

इन देशों के संघर्ष रुकवाने का दावा

ट्रंप का कहना है कि उनके प्रयासों से भारत-पाकिस्तान, थाईलैंड-कंबोडिया, आर्मेनिया-अजरबैजान, कोसोवो-सर्बिया, इजरायल-ईरान, मिस्र-इथियोपिया और रवांडा-कांगो जैसे सात विवाद टले। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इनमें से लगभग 60% झगड़े व्यापारिक हितों की वजह से रुके।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर प्रतिक्रिया

भारत को दी गई चेतावनी का ज़िक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को याद दिलाया था कि वे परमाणु शक्तियाँ हैं और युद्ध से सबका नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें कहा गया था, यदि वे रूस-यूक्रेन संकट खत्म कर दें तो नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। इस पर ट्रंप ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो फिर उन सात संघर्षों का क्या जिन्हें मैंने पहले ही रोका? मुझे तो हर एक के लिए अलग नोबेल मिलना चाहिए।

हालाँकि रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने माना कि यह उतना आसान नहीं रहा जितना उन्होंने सोचा था। राष्ट्रपति पुतिन से उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार स्थिति उम्मीद से ज्यादा जटिल निकली। फिर भी उन्होंने भरोसा जताया कि किसी न किसी तरह इसका समाधान निकलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

India Pakistan Conflict

world news

World News in Hindi

Published on:

21 Sept 2025 01:26 pm

Hindi News / World / भारत-पाकिस्तान विवाद पर ट्रंप का दावा, कहा – सात बड़े युद्ध रोके, नोबेल पुरस्कार बनता है

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.