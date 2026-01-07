पीएम मोदी ने कहा था- मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फिर साधा निशाना

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम के राष्ट्रपति ट्रंप के झूठे दावों की अमेरिकी फर्म ने ही हवा निकाल दी। ट्रंप के पूर्व सलाहकार जेसन मिलर के नेतृत्व वाली अमेरिका की लॉबिंग फर्म एसएचडब्लू पार्टनर्स एलएलसी की ओर से अमेरिकी प्रशासन को सौंपे तीन पेज के दस्तावेज में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता की मांग की हो या युद्ध विराम की बात कही हो।