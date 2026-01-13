‘फौरन छोड़ दें ईरान….’, ट्रंप के इस आदेश से दुनिया भर में मचा हड़कंप, क्या होगा अगला कदम?

ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान भी आया है। एमनेस्टी ने कहा कि ईरान की इस्लामिक रीजिम ने जानबूझकर ब्लैकआउट किया है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाने की कोशिश है। संस्था ने कहा कि इस अशांति के कारण लुफ्थांसा, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइंस और कतर एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी सेवाएं सीमित या रद्द कर दी हैं। तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब अलग-थलग पड़ गया है, जिससे यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया है।