अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की जापानी पीएम ताकाइची से मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ ट्रंप को मिला नोबेल का नामांकन

अमेरिकी राष्ट्रपति और जापानी पीएम के बीच करीब ढाई घंटे तक मीटिंग चली। दोनों ने साथ लंच भी किया और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। ट्रंप और ताकाइची की मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इन मुद्दों में दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग जिनमें अमेरिकी कृषि निर्यात (बीफ, पोर्क और सोयाबीन) और जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ कम करने वाले एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। एशिया में चीन के दबदबे को कम करने के लिए एक नए अमेरिकी-जापान सप्लाई चेन समझौते के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स) के एक्सेस पर भी दोनों में सहमति बनी। दोनों ने सिक्योरिटी और डिफेंस पर बात करते हुए अमेरिका-जापान सुरक्षा संधि के प्रति प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा दोनों ने मिसाइल डिफेंस, साइबर डिफेंस, अंतरिक्ष क्षेत्र में जागरूकता, नॉर्थ कोरिया और क्षेत्रीय तनाव, चीन-ताइवान विवाद, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए एकजुट होने, जापान के अमेरिकी एनर्जी और एलपीजी एक्सपोर्ट करने और अहम ग्लोबल मुद्दों पर भी चर्चा की।