Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की जापानी पीएम ताकाइची से मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ ट्रंप को मिला नोबेल का नामांकन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय जापान के दौरे पर हैं। आज उन्होंने जापान की नई और पहली महिला पीएम साने ताकाइची से मुलाकात की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 28, 2025

Donald Trump meets Sanae Takaichi

Donald Trump meets Sanae Takaichi (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इस समय जापान (Japan) दौरे पर हैं। सोमवार को ट्रंप जापान की राजधानी टोक्यो (Tokyo) पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह जापान दौरा तीन दिवसीय है और दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला जापान दौरा है, जो उनके एशियाई दौरे का दूसरा चरण है।

ट्रंप ने की ताकाइची से मुलाकात

ट्रंप ने आज, मंगलवार, 28 अक्टूबर को जापान की नई और पहली महिला पीएम साने ताकाइची (Sanae Takaichi) से मुलाकात की। दोनों के बीच यह मुलाकात टोक्यो के अकासाका पैलेस में हुई, जो देश की राजधानी के मिनाटो वॉर्ड में एक राजकीय अतिथिगृह है। इसका इस्तेमाल विदेशी नेताओं की मेजबानी के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि ताकाइची के पीएम बनने पर ट्रंप ने उन्हें बधाई भी दी थी और आज मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह एक बेहतरीन पीएम साबित होंगी।

कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

अमेरिकी राष्ट्रपति और जापानी पीएम के बीच करीब ढाई घंटे तक मीटिंग चली। दोनों ने साथ लंच भी किया और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। ट्रंप और ताकाइची की मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इन मुद्दों में दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग जिनमें अमेरिकी कृषि निर्यात (बीफ, पोर्क और सोयाबीन) और जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ कम करने वाले एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दोनों ने हस्ताक्षर किए। एशिया में चीन के दबदबे को कम करने के लिए एक नए अमेरिकी-जापान सप्लाई चेन समझौते के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स) के एक्सेस पर भी दोनों में सहमति बनी। दोनों ने सिक्योरिटी और डिफेंस पर बात करते हुए अमेरिका-जापान सुरक्षा संधि के प्रति प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा दोनों ने मिसाइल डिफेंस, साइबर डिफेंस, अंतरिक्ष क्षेत्र में जागरूकता, नॉर्थ कोरिया और क्षेत्रीय तनाव, चीन-ताइवान विवाद, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए एकजुट होने, जापान के अमेरिकी एनर्जी और एलपीजी एक्सपोर्ट करने और अहम ग्लोबल मुद्दों पर भी चर्चा की।

दोनों ने एक-दूसरे को दिए तोहफे

ट्रंप और ताकाइची ने एक-दूसरे को तोहफे भी दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापानी पीएम को लाल रंग की MAGA कैप भेंट की, तो वहीं जापानी पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक समुराई तलवार की रेप्लिका, हिदेकी मात्सुयामा (Hideki Matsuyama) के ऑटोग्राफ वाला गोल्फ बैग, टाइटलिस्ट गोल्फ़ बॉल और पूर्व जापानी पीएम शिंज़ो आबे (Shinzo Abe) का पुटर भेंट किए।

ट्रंप को किया नोबेल पुरस्कार के लिए नामित

ताकाइची ने ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize) के लिए नामित भी किया। गौरतलब है कि ट्रंप इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं जीत पाए थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Oct 2025 09:55 am

Published on:

28 Oct 2025 09:34 am

Hindi News / World / अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की जापानी पीएम ताकाइची से मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ ट्रंप को मिला नोबेल का नामांकन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

तुर्किए में 6.1 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके, कई इमारतें ढहीं, घरों से भागे लोग

तुर्किए में महसूस किए गए भूकंप के झटके (फाइल फोटो)
विदेश

1 ट्रिलियन डॉलर का दांव: एलन मस्क छोड़ सकते हैं टेस्ला!

Elon Musk
विदेश

35 हजार का खिलौना बना आग का गोला, आप भी हो जाएं सावधान!

विदेश

ट्रंप पहुंचे जापान, द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती लाने का नई पीएम ताकाइची के लिए बड़ा मौका

Donald Trump reaches Japan
विदेश

बांग्लादेश के दो विश्वविद्यालय में रातभर चली खूनी जंग, 200 छात्र हुए गंभीर रूप से घायल

Bangladesh universities clash
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.