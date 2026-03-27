27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पीएम की तारीफ की, ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बताया नेक इंसान

ट्रंप ने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने खुद उनसे कहा था कि उनकी पहल की वजह से एक बड़ा संकट टल गया। ट्रंप के मुताबिक, हालात इतने गंभीर थे कि करीब एक करोड़ लोगों की जान जाने का खतरा बन गया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 27, 2026

US President Praises Pakistani PM

US President Praises Pakistani PM

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump एक बार फिर अपने उस दावे को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें वे कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित टकराव को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बार उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए उन्हें “बहुत नेक इंसान” बताया। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि कई जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को उन्होंने बेहद कम समय में सुलझा लिया। इसी दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना था कि यह टकराव अगर बढ़ता, तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी।

क्या कहा Donald Trump ने?


उन्होंने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने खुद उनसे कहा था कि उनकी पहल की वजह से एक बड़ा संकट टल गया। ट्रंप के मुताबिक, हालात इतने गंभीर थे कि करीब एक करोड़ लोगों की जान जाने का खतरा बन गया था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका मकसद सिर्फ एक ही था, बड़ी तबाही को रोकना और लोगों की जान बचाना। हालांकि, भारत इस दावे से सहमत नहीं है। भारत सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि किसी बाहरी हस्तक्षेप की भूमिका नहीं थी। भारत का कहना है कि जो भी कदम उठाए गए, वे दोनों देशों के बीच सीधे संवाद के जरिए हुए।

जानें पूरा मामला


दरअसल, यह पूरा मामला पिछले साल मई में हुए Operation Sindoor के बाद सामने आया था। इस ऑपरेशन में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। कई दिनों तक हालात बेहद संवेदनशील बने रहे। ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर उस समय अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो स्थिति और बिगड़ सकती थी, यहां तक कि परमाणु युद्ध का खतरा भी पैदा हो सकता था। उन्होंने अपने एक भाषण में यह भी कहा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई युद्धों को खत्म किया।

दिलचस्प बात यह है कि जहां पाकिस्तान अक्सर ट्रंप के इस दावे को समर्थन देता नजर आता है, वहीं भारत लगातार इससे इनकार करता रहा है। यही वजह है कि यह मुद्दा समय-समय पर फिर से चर्चा में आ जाता है।

ये भी पढ़ें

जंग की खौफनाक तस्वीर! ईरान में अब तक 1500 मरे, 32 लाख लोग हुए बेघर : UNHCR का दावा
विदेश
Iran-Israel war

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Mar 2026 12:52 am

Hindi News / World / अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पीएम की तारीफ की, ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बताया नेक इंसान

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

भारत में कार्बन उत्सर्जन बढ़ने की दर दो दशक में हुई सबसे कम

Carbon emissions in India
राष्ट्रीय

US-Iran-Israel War: अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला 10 दिन और रोका, डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले के पीछे की बताई वजह

Donald Trump announces 10-day pause on strikes targeting Iran’s energy infrastructure amid ongoing US-Iran diplomatic talks and Middle East tensions.
विदेश

ईरान युद्ध के नाम पर चैरिटी स्कैम, 16 करोड़ जमा होने का शक

Cash
राष्ट्रीय

राजस्थान में BJP MLA के बेटे पर जानलेवा हमला, 50 लाख की रंगदारी मांगी; 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

bjp
अलवर

Assam Elections से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, गौरव गोगोई के करीबी समेत 100 कार्यकर्ता AGP में शामिल

Congress MP Gaurav Gogoi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.