अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पीएम की तारीफ की, ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बताया नेक इंसान

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump एक बार फिर अपने उस दावे को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें वे कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित टकराव को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। इस बार उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए उन्हें “बहुत नेक इंसान” बताया। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि कई जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को उन्होंने बेहद कम समय में सुलझा लिया। इसी दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का भी जिक्र किया। ट्रंप का कहना था कि यह टकराव अगर बढ़ता, तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी।